VIDEO / Moskva postavlja sustave protuzračne obrane na krovove zgrada
Najteži tip helikoptera na svijetu sudjelovao je u operaciji podizanja sustava protuzračne obrane kratkog dometa Pantsir-SMD-E na krovove ključnih zgrada u Moskvi, što naglašava kontinuirane napore za jačanje obrane ruskoga glavnog grada od napada koji dolaze iz Ukrajine.
Pantsir-SMD-E može nositi do 48 presretačkih projektila kratkog dometa, istodobno pratiti 40 ciljeva te djelovati protiv prijetnji na udaljenostima od 500 do 20.000 metara.
Video objavljen ovoga tjedna na društvenim mrežama prikazuje ruski teški transportni helikopter Mi-26 kako spušta sustav protuzračne obrane kratkog dometa Pantsir-SMD-E na krov jedne zgrade u Moskvi, što zorno pokazuje koliko je ukrajinska kampanja napada dronovima promijenila sigurnosne procjene unutar ruske prijestolnice.
“From Kyiv in 3 Days to Defending Moscow Rooftops”— Washington Eye (@washington_EY) May 28, 2026
Five years after Russia’s rapid-victory promise, Pantsir air defense systems now stand atop Moscow office buildings a stark sign of how badly the Kremlin underestimated Ukraine’s resilience and strike capabilities.… pic.twitter.com/NsjWW2eCji
Obrana Moskve
Mi-26, najveći serijski proizvedeni helikopter na svijetu, s maksimalnom nosivošću od približno 20 tona, prevozio je sustav Pantsir-SMD-E na vanjskom podvjesu, što je standardna metoda zračnog transporta teške opreme do lokacija kojima kopnena vozila ne mogu lako pristupiti.
Na snimci se vidi kako helikopter manevrira sustavom iznad krova zgrade koja izgleda kao veliki poslovni ili stambeni objekt u jednom od moskovskih urbanih okruga, dok se sustav postavlja na predviđenu lokaciju.
Točna zgrada i datum snimke nisu neovisno potvrđeni, no fotografije odgovaraju širem obrascu raspoređivanja sustava protuzračne obrane na krovovima zgrada, što su ruske vlasti i analitičari otvorenih izvora dokumentirali diljem Moskve otkako su ukrajinski dronovi prvi put pogodili ruski glavni grad u svibnju 2023. godine.
Što je Pantsir-SMD-E?
Pantsir-SMD-E najnovija je inačica obitelji sustava protuzračne obrane kratkog dometa Pantsir (Pancir), koju je razvio Konstrukcijski biro za instrumente KBP, a proizvodi je holding Visokoprecizni sustavi u sastavu ruske državne korporacije Rostec.
Dok je izvorni Pantsir-S1 kombinirao automatske topove kalibra 30 milimetara s 12 spremnih projektila na kotačnoj platformi, SMD-E u potpunosti odustaje od topova i usredotočuje se isključivo na raketno naoružanje, odnosno na dvije vrste projektila: presretač kratkog dometa TKB-1055, učinkovit na udaljenostima od 500 do 7.000 metara i veći projektil 57E6-E, dometa od 1.200 do 20.000 metara.
Jedna bitnica sustava Pantsir-SMD-E može nositi do 48 projektila TKB-1055 ili do 12 većih projektila 57E6-E, odnosno bilo koju kombinaciju tih dviju vrsta. To mu daje znatno veću sposobnost obrane od rojeva dronova u odnosu na izvorni Pantsir-S1.
Sustav može istodobno pratiti 40 ciljeva i djelovati protiv prijetnji koje se kreću brzinom do 1.000 metara u sekundi, dok njegov radar može otkrivati ciljeve radarskog odraza od jednog četvornog metra na udaljenostima do 45 kilometara.
Specijalizirani povišeni tornjevi
Koncept postavljanja sustava na krovove rješava specifičan problem koji standardno raspoređivanje sustava Pantsir na tlu ne može riješiti u urbanom okruženju.
U gusto izgrađenom gradu poput Moskve zgrade i druge građevine ograničavaju radarski horizont i smanjuju mogućnosti djelovanja zemaljskih sustava. To znači da brzo leteći dronovi mogu prići zaštićenim ciljevima na malim visinama i iza prepreka prije nego što ih sustav uspije zahvatiti i presresti.
Podizanje sustava iznad razine tla povećava radarski horizont te poboljšava otkrivanje i gađanje malih ciljeva na malim visinama, dajući sustavu više vremena za reakciju i bolju preglednost prema nadolazećim prijetnjama.
Ista logika navela je Rusiju da oko Moskovske oblasti izgradi specijalizirane povišene tornjeve za bitnice Pantsira, uz već postojeće položaje na krovovima državnih zgrada, a sada, čini se, i na civilnim objektima.
Jačanje ruske protuzračne obrane oko Moskve kontinuirano se ubrzava. Samo tijekom 2025. godine Rusija je rasporedila više od 40 novih sustava Pantsir-S1 oko Moskve, od kojih su neki premješteni iz drugih regija. Sustavi su postavljeni uz Središnju obilaznicu te u blizini gradova i zračnih luka, uključujući Zelenograd, Podoljsk, Domodedovo i Žukovski.
Od 2023. godine oko glavnog grada raspoređeno je više od 100 dodatnih sustava protuzračne obrane.
Analitičari obavještajnih podataka iz otvorenih izvora, proučavajući satelitske snimke, uočili su obrazac koji sve više podsjeća na obnovu slojevitih obrambenih prstenova iz sovjetskog razdoblja, koji su okruživali Moskvu tijekom Hladnog rata. Položaji sustava Pantsir grade se u blizini ili izravno na lokacijama nekadašnjih položaja sovjetskog sustava protuzračne obrane S-25 Berkut, koji je povučen iz uporabe krajem 1980-ih godina.
