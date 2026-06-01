Velibor Mačkić
Milanovićev savjetnik za N1: Mjere Vlade temelje se na PowerPoint prezentaciji, tako vode državu već deset godina
Velibor Mačkić, posebni savjetnik predsjednika Republike Hrvatske za ekonomiju, bio je gost Novog dana kod našeg Hrvoja Krešića s kojim je razgovarao o novom paketu antiinflacijskih mjera Vlade.
Podsjetimo, premijer Andrej Plenković je kazao kako je Vladin paket antiinflacijskih mjera važan u zaštiti građana od prelijevanja rasta cijena energenata na ostale cijene, kao i da se osigura pravednija raspodjela tereta.
Velibor Mačkić ranije je komentirao mjere Vlade i rekao "ako će to smanjiti inflaciju, ja ću pojesti svoju diplomu."
"Potpuno su pobrkali lončiće"
"Diploma je na sigurnom u Zagrebu, ali ako ove mjere to naprave onda ćemo sjesti i početi ponovno pisati sve udžbenike iz ekonomije. Postoji unisoni konsenzus unutar struke da su potpuno pobrkali lončiće. Spašavanje proračuna se ne može nazivati antiinflacijskim programom, kada to vidite, bez obzira koliko se mi ekonomisti svjetonazorski razlikovali, od konzervativnih, socijalističkih, liberalnih - jasno je poručeno Vladi, sve je OK ako ćete spašavati proračun, rast prihoda koji je u dobrom dijelu bio posljedica inflacije, ovo je samo eskalacija potaknuta sa situacijom u Hormuškom tjesnacu, ali na neke stvari morate paziti", govori nam.
"Uređenje plaća nije ispunilo cilj"
Ekonomist tvrdi da će oportunistička Vlada u izbornoj godini uvijek povećavati tekuće rashode: "Imali smo i parlamentarne i lokalne izbore, ako imate oportunističku Vladu to je za očekivati. Velika ideja koja je bila predstavljena s uređenjem plaća u državnom i javnom sektoru de facto nije ispunila svoj cilj. Tu još uvijek ima problema gdje sindikati traže da se relativne odnose drugačije postavi. Vi kao sindikat tražite jednu stvar, a to je očuvanje realne kupovne moći. Ako rasu cijene dobara, a plaća to ne slijedi, imate problem i tražite da netko to riješi. U slučaju Hrvatske posljedica tih manevara je bila da plaće u privatnom sektoru u odnosu na javni imaju neprirodan oblik. Svi znamo koje su razlike između javnog i privatnog sektora - s jedne strane sigurnost posla uz nižu plaću, ali s druge strane nije tako. Prosječna razina obrazovanja u javnom sektoru je veća, imate službe, javne sustave kao što su obrazovanje, javno zdravlje."
"Evaluacija provedenih mjera neće biti prisutna"
Gdje su stvorene uštede?
"Vi s načinom komunikacije, u fazi najave, koji se temelji na PowerPoint prezentaciji, bez i malog dokumenta koji to prati, kasnije i izostankom evaluacije toga što se najavili u PowerPoint prezentaciji, tako vodite državu već deset godina. Na koji način bi bilo koje poduzeće u privatnom vlasništvu moglo biti vođeno? To je potpuno neozbiljno. Ono što zna javnost, to znam i ja. Povlači se pitanje koliko ciljate da će iznositi taj proračunski deficit. Ima dosta pitanja na koje PowerPoint prezentacija ne daje odgovor, a naučili smo da evaluacija provedenih mjera neće biti prisutna", smatra.
"Nazivati to mjerama antiinflacije je tragikomično"
Može li Hrvatska otići u proceduru prekomjernog proračunskog deficita?
"To zna samo krug ljudi unutar Vlade Republike Hrvatske", rekao je.
Mačkić se osvrnuo i na paušalni porez te odgovorio na pitanje može li takav potez djelovati protuinflatorno i stabilizacijski za proračun : "Ovo drugo da. On će djelovati tako da se pravednije uključi ekonomska aktivnost tih dijelova tržišta rada, ali nema smisla komentirati ovaj dio za antiinflaciju. Vi kao Vlada, regulator, imate mjere i mehanizme s kojima to kontinuirano trebate pratiti. Jednom kada ste donijeli tu odluku da ćete dopustiti tu vrstu odnosu da je pređem iz nesamostalnog radnog odnosa u paušalce, a pritom imam jednog klijenta za kojeg radim, to bi trebalo paliti crvene lampe od Inspektorata pa dalje. Tu se vidi da se tvrdoglavo izbjegava ući i suočiti tim problemom. Ta najava će pozitivno djelovati, ne samo u aspektu proračuna, nego ćete imati i solidarni doprinos izgradnje sustava socijalnog osiguranja što je baza socijalne države, ali nazivati to s mjerama antiinflacije je tragikomično."
Posebni savjetnik predsjednika za ekonomiju komentirao je i porez na ekstraprofit:
"To je upravljanje dojmom, da primirite javnost da se pokaže da će stati na kraj zločestim kapitalistima. Ako želite utjecati na pravednost, a spašavati proračun, ovo je akcija spašavanja proračuna i tu nema ničega više, onda možete i dići porezne stope, nemojte ovakve stvari raditi."
