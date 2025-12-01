Oliver Vuco
Direktor DRACO-a za N1: Kako smo počeli prodavati pijesak Arapima
Oliver Vuco, direktor i suvlasnik obiteljske tvrtke DRACO, gostovao je kod Hrvoja Krešića u N1 Studiju uživo.
Oglas
DRACO je tvrtka specijalizirana za hidroizolacijske sustave koja posljednjih godina bilježi snažan međunarodni rast, posebno na tržištima Europske unije i Bliskog istoka. Posljednji iskorak uključuje i snažan ulazak na tržište Saudijske Arabije s posebnim proizvodom baziran na pijesku, zbog čega Vuco u šali komentira da je DRACO uspio prodati pijesak u pustinji.
DRACO je počeo kao mala firma s 4–5 zaposlenih, a danas zapošljava oko 70 radnika te posluje u dva proizvodna pogona – u Muću i u Zagrebu, gdje je nedavno postao vlasnik nekadašnjeg velikana u ovom sektoru, tvrtke Katran. U razgovoru za N1 Vuco je govorio i o izazovima širenja te donedavno teškom pronalaženju visokoobrazovane kvalificirane radne snage unutar Hrvatske, za što se nada da će se promijeniti između ostalog i snažnijim djelovanjem DRACO-a u zajednici.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas