Direktor DRACO-a za N1: Kako smo počeli prodavati pijesak Arapima

DRACO je počeo kao mala firma s 4–5 zaposlenih, a danas zapošljava oko 70 radnika te posluje u dva proizvodna pogona – u Muću i u Zagrebu, gdje je nedavno postao vlasnik nekadašnjeg velikana u ovom sektoru, tvrtke Katran. U razgovoru za N1 Vuco je govorio i o izazovima širenja te donedavno teškom pronalaženju visokoobrazovane kvalificirane radne snage unutar Hrvatske, za što se nada da će se promijeniti između ostalog i snažnijim djelovanjem DRACO-a u zajednici.