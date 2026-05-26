Sindikat o Ćorićevoj najavi: "Potez očajnika. Zaposlenima u javnim službama meta na leđima je već nacrtana"

Zaposlenima u javnim službama meta na leđima je već nacrtana. U prva četiri mjeseca ove godine kumulativna inflacija iznosi 4 posto, a rast njihove osnovice za izračun plaća 1 posto. Do kraja godine ta bi se razlika mogla bitno pogoršati. U javnim službama već tri godine nema granskih ugovora, a dvije godine nema ni dogovora oko osnovice ni materijalnih prava. S obzirom na sadašnju politiku Vlade RH i najave ministra, teško da će ga i biti.