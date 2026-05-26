Antiinflacijske mjere

Sindikat o Ćorićevoj najavi: "Potez očajnika. Zaposlenima u javnim službama meta na leđima je već nacrtana"

N1 Info
26. svi. 2026. 16:25
Matija Kroflin
N1

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja priopćenjem je reagirao na najavu antiinflacijskih mjera ministra financija Tomislava Ćorića te zahtjeva 11 sindikata javnih službi za sastanak s Vladom RH.

Njihovo priopćenje prenosimo Vam u cijelosti:

"Ministar Ćorić prošlog je tjedna najavio "smirivanje zagrijanosti" ekonomije antiinflacijskim mjerama kojima je cilj utjecati na agregatnu potražnju, odnosno njeno rušenje.

Vlada na potražnju može utjecati na nekoliko načina: rezanjem javnih investicija, plaća svojih zaposlenika ili povećanjem poreza na dohodak.

Iako je najava ministra prošla pomalo ispod radara, ona ukazuje na paniku u redovima vladajućih i sugerira da Vlada nema ideju što bi s inflacijom pa se odlučila na potez očajnika – boriti se protiv ekonomskog rasta i rasta standarda svojih građana, očekujući da bi to moglo imati utjecaj na cijene. Paradoksalno, smisao svake ekonomske politike trebao bi biti upravo suprotan tome.

Zaposlenima u javnim službama meta na leđima je već nacrtana. U prva četiri mjeseca ove godine kumulativna inflacija iznosi 4 posto, a rast njihove osnovice za izračun plaća 1 posto. Do kraja godine ta bi se razlika mogla bitno pogoršati. U javnim službama već tri godine nema granskih ugovora, a dvije godine nema ni dogovora oko osnovice ni materijalnih prava. S obzirom na sadašnju politiku Vlade RH i najave ministra, teško da će ga i biti.

Ovakva situacija nije dugoročno održiva te je na inicijativu Sindikata znanosti, Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske te Školskog sindikata Preporod svih 11 reprezentativnih sindikata javnih službi od Vlade RH danas zajednički zatražilo hitan sastanak s ciljem pronalaska modela po kojem bi se sačuvala realna vrijednost osnovice.

Bit će interesantno saznati kako na plaće liječnika, učitelja, znanstvenika, socijalnih radnika, medicinskih sestara, zaposlenih u kulturi – čija kupovna moć već opada – gleda ministar Ćorić. Mašta li on u kontekstu "hlađenja ekonomije" o dodatnom udaru na plaće tih ljudi?", navodi se u priopćenju kojeg potpisuje Matija Kroflin, glavni tajnik sindikata.

Teme
antiinflacijske mjere matija kroflin nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja tomislav ćorić

