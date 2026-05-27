traže ukidanje funkcije
Oštar istup dvojice bivših visokih predstavnika za BiH: Ova institucija je izgubila i na značaju i na legitimitetu
Bivši visoki predstavnici za BiH Carl Bildt i Wolfgang Petrich u zajedničkom su istupu u njemačkom dnevniku Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) zatražili da se ta funkcija ukine.
„Već dulje vrijeme ova civilna institucija, koja je proteklih godina izgubila na značaju i legitimitetu, služi mnogim lokalnim političarima prema potrebi i kao cilj napada i kao slamka spasa i time ih oslobađa obveze da ponažu održive političke kompromise na vlastitu odgovornost“, poručuju Bildt i Petricha u FAZ-u.
I zato bi bilo pogrešno „refleksno“ postaviti novog visokog predstavnika i time produljiti „nezadovoljavajući status quo“, tvrde.
„Međunarodna zajednica, prije svega Europska unija, moraju se zapitati bi li tim korakom poticala stabilnosti i samostalnost ili jednostavno konzervirala stagnaciju“, stoji u tekstu objavljenom na stranici dnevnika rezerviranoj za komentare.
Bild i Petrich nadalje ukazuju na promijenjene geopolitičke okolnosti i neslogu koja vlada kada je u pitanju status institucija visokog predstavnika te se pritom ističe Rusija koja je „već odavno postala uznemirujući čimbenik u regiji“.
„Dubiozni poslovi“
Istodobno se ukazuje i na novu ulogu Washingtona te se spominje i nedavni posjet sina Donalda Trumpa Bosni i Hercegovini što se mora promatrati kao „pokušaj izgradnje daljnjeg dubioznog poslovnog odnosa“.
„Sličnim postupcima svjedočimo već i u Srbiji i Albaniji i to uz eklatantno nepoštivanje europskih pravila i zakona. Pod ovakvim okolnostima nasljednik sadašnjeg visokog predstavnika zasigurno ne bi raspolagao većim legitimitetom nego njegov prethodnik“, stoji u tekstu.
Nadalje se zaključuje kako nije važno tko će naslijediti Christiana Schmidta nego koje reforme mogu BiH približiti Europskoj uniji.
BiH vratiti u okrilje Europe
Istodobno se govori o potrebi strateškog novog početka za BiH, a kako bi se to omogućilo treba „korigirati disfunkcionalni sustav upravljanja“ i okončati izvanrednu međunarodnu kontrolu.
„Zato ostavka Christiana Schmidta pruža, već odavno nužnu, priliku da se međunarodna politika BiH promisli na novi način i to europski“, zaključuje se u tekstu za FAZ.
Bivši švedski premijer Carl Bild je funkciju visokog predstavnika za BiH obnašao od 1995. do 1997. a austrijski političar Wolfgang Petrich od 1999. do 2002.
Njemački demokršćanski političar Christian Schmidt je prije nekoliko tjedana najavio da napušta funkciju visokog predstavnika.
