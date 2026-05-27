Oporba o izboru Žigmana: "Sve smo otvorili strancima, plešemo kako oni sviraju. Hoće li guverner HNB-a biti Pero ili Marko apsolutno je nebitno"

Petrov je komentirao i činjenicu što je kandidat Ante Žigman suprug ministrice Nataše Mikuš Žigman, kazavši da je to veliki rizik i da tu više nema odnosa 'supruga-suprug' nego je riječ o osobama na visokim i odgovornim pozicijama. Zapitao je koje će zaštitne mehanizme uvesti predsjednik Vlade i tko će odgovarati ako se pomiješaju privatni odnosi i profesionalna odgovornost, za što je ogroman rizik jer je riječ o interesima građana RH.