vojna analiza
Je li Pokrovsk doista pao? Redžepović: Ovo je jedino sigurno
N1 Hrvatska
|
03. pro. 2025. 16:55
|
0komentara
Više puta ruski, ali i svjetski mediji objavili su da je Pokrovsk, jedno od najbitnijih prometnih čvorišta Ukrajine - pao. Je li postao siva zona, ili je pao i mogu li Rusi dalje, naš Ivan Hrstić razgovarao je s vojnim analitičarem Goranom Redžepovićem u programu N1 Studija uživo.
N1 Studio uživo
|
prije 24 min.|
