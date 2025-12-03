Oglas

Je li Pokrovsk doista pao? Redžepović: Ovo je jedino sigurno

N1 Hrvatska
03. pro. 2025. 16:55

Više puta ruski, ali i svjetski mediji objavili su da je Pokrovsk, jedno od najbitnijih prometnih čvorišta Ukrajine - pao. Je li postao siva zona, ili je pao i mogu li Rusi dalje, naš Ivan Hrstić razgovarao je s vojnim analitičarem Goranom Redžepovićem u programu N1 Studija uživo.

Goran Redžepović N1 Studio uživo

