Kruži prevara
Policija upozorava: Ako dobijete ovu SMS poruku, ne otvarajte poveznicu
Upozoravamo građane da ne odgovaraju na prijevarne SMS poruke niti ne slijede poveznicu iz poruke, priopćila je PU istarska.
Porečka policija zaprimila je prijavu građanke koja je na mobilni uređaj dobila SMS poruku u kojoj se navodi da je njeno vozilo evidentirano zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti cestovnog prometa.
U poruci se navodi kako se radi pojednostavljenja postupka, kazna može platiti online te da online plaćanje vrijedi 48 sati. Nakon tog razdoblja, osoba će morati osobno otići u policijsku postaju, a mogu se primijeniti dodatne naknade. Žena je pratila poveznicu iz poruke koja ju je odvela na lažnu stranicu portala eGrađana (ePrekršaji) gdje je upisala podatke bankovne kartice nakon čega joj je sa računa skinuto više stotina eura.
Upozoravamo građane da policija ne šalje građanima obavijesti o plaćanju kazni putem SMS poruka te da ako prime takvu poruku, ne odgovaraju na nju niti ne slijede poveznicu u poruci. Radi se o obliku tzv. smishing prijevare kojima kibernetički kriminalci svoje žrtve pokušavaju dovesti u zabludu s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi, a o takvim pokušajima prijevare je PU istarska ranije izvještavala.
Smishing prijevare podrazumijevaju kombinaciju SMS i phishing krađe identiteta, odnosno kampanju pripremnih radnji za počinjenje kaznenih djela prijevare slanjem lažnih SMS poruka u kojima se nalazi poveznica (link) koja vodi prema zlonamjernom softveru. U SMS poruci koju građani zaprime obično se od njih traži da pritisnu, odnosno aktiviraju poveznicu koja će ih usmjeriti na lažnu internetsku stranicu i/ili pristup lažnom obrascu u koje trebaju unijeti osobne, financijske ili sigurnosne podatke.
Više informacija o različitim oblicima prijevara i kako se zaštititi, građani mogu saznati na stranici Web heroj.
