Oglas

KRITIKA GRADONAČELNICI

Prica Matijaš: Rinčić je kao Superhik, uzima siromašnima i daje bogatima

author
N1 Info
|
02. pro. 2025. 15:04

Riječka gradska vijećnica Ivana Prica Matijaš, predsjednica riječkog Kluba vijećnika SDP-a, u N1 Studiju uživo s Ninom Kljenak osvrnula se na prosvjede protiv fašizma i reakcije političara, s naglaskom na gradonačelnicu Rijeke Ivu Rinčić.

Oglas

Teme
Ivana Prica Matijaš N1 Studio uživo N1 TV VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ