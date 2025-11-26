Oglas

Željko Riha

Stručnjak o ulazu dronovima u Vjesnik: "Ovo je prvi put u povijesti da smo išli na ovakav način pregledavati jednu zgradu"

N1 Info
26. stu. 2025. 15:56

Željko Riha, predsjednik udruge Bespilotni sustavi u kriznim situacijama (BSKS) gostovao je u N1 Studiju uživo s Ivanom Hrstićem, te je govorio kako je protekao pregled zgrade Vjesnika dronovima.

