Željko Riha
Stručnjak o ulazu dronovima u Vjesnik: "Ovo je prvi put u povijesti da smo išli na ovakav način pregledavati jednu zgradu"
N1 Info
|
26. stu. 2025. 15:56
|
0komentara
Željko Riha, predsjednik udruge Bespilotni sustavi u kriznim situacijama (BSKS) gostovao je u N1 Studiju uživo s Ivanom Hrstićem, te je govorio kako je protekao pregled zgrade Vjesnika dronovima.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 1h
SK
|
prije 54 min.
Najnovije
Oglas
Oglas