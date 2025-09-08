Sindikat Preporod
Stipić: Jednosmjenska nastava za dvije godine je nemoguća misija
08. ruj. 2025. 10:42
Željko Stipić iz sindikata Preporod gostovao je u Novom danu kod naše Nine Kljenak. Govorio je o početku školske godine te o najavi da će za dvije godine krenuti jednosmjenska nastava. On smatra da će taj rok morati biti prolongiran
