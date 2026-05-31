SMRTONOSNI VIRUS

Ebola se širi: U svibnju 263 slučajeva u Ugandi i DR Kongu

Hina
31. svi. 2026. 17:10
reuters
REUTERS/Stringer

Do kraja svibnja zabilježena su 263 potvrđena slučaja ebole u Demokratskoj Republici Kongo (DRC) i Ugandi, objavio je glavni ravnatelj Afričkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti Jean Kaseya.

On je u autorskom tekstu za Financial Times objavljenom u nedjelju kazao da se istražuje više od 1100 sumnjivih slučajeva, a da je od posljedica rijetkog soja ebole bundibugyo umrlo 43 ljudi.

Afrički stručnjak upozorio je nacionalne sustave za krizne situacije da se brzo aktiviraju i ulažu u trajnu pripravnost na pandemije.

Epidemija ebole, 17. u DRC-u i treća najveća otkako je virus otkriven prije pola stoljeća, nadmašuje brzinu globalnog odgovora, piše Reuters.

Zdravstveni sustav upozorava da nedostaju čak i osnovne potrepštine poput zaštitnih maski, nakon što se epidemija tjednima širila neotkrivena.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila je epidemiju u DR Kongu i Ugandi javnozdravstvenim izvanrednim stanjem od međunarodne važnosti.

