vratio se s putovanja
Sumnja na slučaj ebole u Italiji: Pacijent hospitaliziran
Osoba je prevezena u bolnicu u Cagliariju zbog sumnje na slučaj ebole. Vlasti su pacijenta zadržale radi testiranja. Navodno se nedavno vratio s putovanja.
Oglas
Aktivirani su protokoli zbog sumnje na slučaj ebole u Cagliariju na Sardiniji. Osoba je prevezena u bolnicu Santissima Trinità, na odjel za zarazne bolesti, nakon što je iz svojeg doma odvedena zbog simptoma koji odgovaraju zarazi virusom ebole.
Na mjesto događaja stigli su policija, vatrogasci i komunalno redarstvo, dok su liječnici i medicinske sestre u zaštitnim odijelima i maskama ušli u kuću te preuzeli pacijenta, koji je potom prevezen u bolnicu, piše Euronews.
Lokalni dnevni list La Nuova Sardegna piše da je riječ o osobi koja se nedavno vratila s putovanja iz inozemstva, iako njezino državljanstvo nije poznato.
Italija traži strožu kontrolu granica
Posljednjih dana Italija je poslala stručnjake iz bolnice Spallanzani u Demokratsku Republiku Kongo. Premijerka Giorgia Meloni također je predložila da se pitanje upravljanja granicama uvrsti na dnevni red sastanka Europskog vijeća koji će se održati 18. i 19. lipnja 2026. godine.
Uoči sastanka, vlada u Rimu zatražila je ubrzanje koordinacije putem videokonferencije ministara zdravstva sljedećeg tjedna te na sastanku Vijeća EPSCO 16. lipnja, kako bi se definirali operativni prioriteti.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas