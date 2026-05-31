vratio se s putovanja

Sumnja na slučaj ebole u Italiji: Pacijent hospitaliziran

N1 Info
31. svi. 2026. 18:41
PEXELS

Osoba je prevezena u bolnicu u Cagliariju zbog sumnje na slučaj ebole. Vlasti su pacijenta zadržale radi testiranja. Navodno se nedavno vratio s putovanja.

Aktivirani su protokoli zbog sumnje na slučaj ebole u Cagliariju na Sardiniji. Osoba je prevezena u bolnicu Santissima Trinità, na odjel za zarazne bolesti, nakon što je iz svojeg doma odvedena zbog simptoma koji odgovaraju zarazi virusom ebole.

Na mjesto događaja stigli su policija, vatrogasci i komunalno redarstvo, dok su liječnici i medicinske sestre u zaštitnim odijelima i maskama ušli u kuću te preuzeli pacijenta, koji je potom prevezen u bolnicu, piše Euronews.

Lokalni dnevni list La Nuova Sardegna piše da je riječ o osobi koja se nedavno vratila s putovanja iz inozemstva, iako njezino državljanstvo nije poznato.

Italija traži strožu kontrolu granica

Posljednjih dana Italija je poslala stručnjake iz bolnice Spallanzani u Demokratsku Republiku Kongo. Premijerka Giorgia Meloni također je predložila da se pitanje upravljanja granicama uvrsti na dnevni red sastanka Europskog vijeća koji će se održati 18. i 19. lipnja 2026. godine.

Uoči sastanka, vlada u Rimu zatražila je ubrzanje koordinacije putem videokonferencije ministara zdravstva sljedećeg tjedna te na sastanku Vijeća EPSCO 16. lipnja, kako bi se definirali operativni prioriteti.

