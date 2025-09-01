Oglas

Filozof i teolog

Vučetić: Predlozio bih premijeru i usnulom predsjedniku da si hitno nađu asistenta za kulturu

author
N1 Hrvatska
|
01. ruj. 2025. 13:26

Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je Marko Vučetić, profesor filozofije i teologije. Razgovarali su o utjecaju koji su na društvo imali koncerti Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu i Sinju, ali i o reakcijama premijera i predsjednika Republike s braniteljskim prosvjedima koji su prvo zaustavili festival "Nosi se" u Benkovcu, a onda se obrušili i na FALIŠ.

Marko Vučetić

