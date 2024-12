Plenković: Sigurnost djece je najvažnija. Cilj je da imamo jednake standarde u svim školama

Podijeli :

Josip Regovic/PIXSELL

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je da je sigurnost djece najvažnija te je cilj imati jednake standarde sigurnosti u svim školama diljem Hrvatske, a poručio je i kako nije problem naći sredstva za zapošljavanje novih ljudi u obrazovnom sustavu.

“Sigurnost djece je najvažnija. Cilj je da imamo jednake standarde u svim školama diljem Hrvatske. Sredstva za to mogu se naći, nije to problem”, rekao je Plenković novinarima nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a upitan imaju li procjene koliko bi nova sistematizacija u školama, vezana uz sigurnost, tražila novih ljudi u sustavu.

Otkriveno kako su istražitelji doznali da čovjek koji je vozio Bartulicu planira napad na Plenkovića

Naveo je i da su već danas neki gradovi poput Dubrovnika i Zadra angažirali zaštitarske tvrtke koji su na ulazima u školama kao odvraćajuća poruka svakome onom čiji posao nije biti u školi da tamo niti ne dolazi.

Plenković je pojasnio da će prvo ići s kratkoročnim i srednjoročnim mjerama da bi na kraju imali i dugoročno, cjelovito rješenje, na temelju stavova eksperata. Ponovio je kako ne postoji samo opasnost od napada na djecu, kakva je bila u OŠ Prečko, već postoji ozbiljan problem vršnjačkog nasilja koji traje desetljećima, problem vezan uz dilere drogom koji dolaze u blizinu škola, školskih dvorišta i igrališta.

“Sve su to teme o kojima moramo cjelovito promisliti i nastojati naše mlade – oni koji su najkrhkiji i još nemaju dovoljno informacija, nemaju dovoljno formirana čvrsta stajališta ili su povodljivi za one koji ih žele manipulirati – da se to sve skupa sprječava”, poručio je.

Predsjednik HDZ-a je, na novinarski upit, izrazio zadovoljstvo rezultatima današnjeg sastanka u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih o sigurnosti u školama rekavši kako ih je ministar Fuchs izvijestio o zaključcima sastanka. Istaknuo je da je tragični događaj prošlog tjedna u OŠ Prečko izvanrednog karaktera te nije scenarij koji bilo tko očekuje.

Plenković o napadu u Prečkom: “Važno je pronaći dugoročno rješenje”

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs rekao je nakon sastanka o sigurnosti u školama kako su se danas fokusirali na mjere koje će se primijeniti odmah, poput zaključavanja škola i promjena brava na vratima kako se ne bi mogla otvoriti izvana, a u planu su i zapošljavanja dodatnog osoblja.

Zamoljen za komentar uhićenja poduzetnika Ivka Marića i njegove supruge zbog saznanja o sigurnosnoj ugrozi visokog državnog dužnosnika, Plenković je kratko ponovio: Sva pitanja tog tipa treba adresirati na Ministarstvo unutarnjih poslova. Na ponovljeno pitanje je li se možda radi o njemu uzvratio je: “Pitajte MUP”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Plenković o napadu u osnovnoj školi: Zgroženi smo velikom tragedijom koja se dogodila Pedeset udruga pridružuje se mimohodu “Za sigurnu školu”