Dojava o bombi u tri zagrebačka shopping centra, evakuacija u tijeku

17. tra. 2026. 08:44
U tijeku je evakuacija iz tri zagrebačka shoppiing centra - Arena Centra, Avenue Malla i City Centra One East

"Imamo dojavu o moguće postavljenoj eksplozivnoj napravi", rekli su za N1 iz zagrebačke policije.

Naredili su evakuaciju iz Arena Centra, Avenue Malla i City Centra One East.

Policija je na terenu i postupanje je u tijeku, dodaju.

Uskoro opširnije

