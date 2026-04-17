Tvrdnje da je američki tehnološki div Apple namjerno izbrisao nazive naselja u južnom Libanonu nedavno su postale viralne. Tvrtka tvrdi da ti nazivi nikada nisu bili uključeni.
Oglas
Na internetu su se proširile objave koje sugeriraju da je Apple Maps, kartografska usluga koju razvija Apple, uklonila nazive sela u južnom Libanonu, prikupivši milijune pregleda i potaknuvši rasprave o mogućoj manipulaciji kartama, piše Euronews.
Optužbe dolaze u trenutku pojačanih napetosti u regiji, uz izraelske zračne napade u Libanonu i raketne napade Hezbollaha. Desetodnevni prekid vatre između Izraela i Libanona stupio je na snagu u petak.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je sporazum, naglasivši potrebu za „putem prema trajnom miru”.
Neki korisnici koji šire ove tvrdnje optužili su Apple da podržava izraelske ratne napore ili čak provodi „digitalni genocid” uklanjanjem naziva mjesta.
No je li Apple doista uklonio nazive sela iz svoje aplikacije?
Nema dokaza da su nazivi uklonjeni
The Cube je analizirao Apple Maps prikaze Libanona iz viralnih objava. Karte prikazuju lokalne tvrtke, salone i neka imena ulica, ali nazivi sela i gradova uglavnom nisu prikazani.
Za razliku od toga, Google Maps nudi detaljniji prikaz, uključujući nazive sela i gradova. Postoje praznine u Apple Mapsu, osobito u području oko grada Tira na jugu Libanona, koji je bio meta izraelskih napada i upozorenja na evakuaciju. Međutim, to samo po sebi ne dokazuje da su nazivi namjerno uklonjeni.
Glasnogovornik Applea rekao je za Wired Middle East da nazivi nisu uklonjeni — nego da nikada nisu ni bili uključeni.
I literally had to go see this for myself. Sure enough. Apple Maps has removed almost every town in Lebanon from the map while keeping every podunk town in Israel and Syria clearly marked. https://t.co/gD7xGjEThN pic.twitter.com/UfUJKU5gcK— Mel (@Villgecrazylady) April 12, 2026
Korisnici internetskih foruma i stanovnici Libanona koje je kontaktirao The Cube navode da Apple Maps već dugo ima ograničenu funkcionalnost u toj regiji, zbog čega se većina oslanja na Google Maps.
U raspravi na Appleovoj stranici iz 2019. jedan korisnik je napisao: „Živim u Libanonu i kad god pokušam koristiti Apple Maps za navigaciju, piše da nema dostupnih uputa.”
Apple potvrđuje da Libanon nije među zemljama koje imaju određene napredne funkcije, poput navigacije „skretanje po skretanje”.
Trenutno ne postoje dokazi da su nazivi sela ranije bili vidljivi pa kasnije uklonjeni. Objave se temelje na sadašnjim snimkama zaslona bez usporedbe „prije i poslije”.
Stručnjak Łukasz Prażmo izjavio je da se bez takvih dokaza ne može potvrditi uklanjanje, dok Abdallah Bsaibes ističe da izostanak naziva ne znači nužno brisanje, jer prikaz ovisi o mjerilu, stilu i pravilima prikaza karte.
Za potvrdu uklanjanja potrebno je analizirati izvorne podatke i usporediti ih s drugim platformama.
Dodatno, Apple Maps za Libanon i dalje je u „beta” fazi, što znači da je manje pouzdan u odnosu na konkurentske usluge.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas