Pijete kavu na prazan želudac? Evo što zapravo radite svom tijelu

Za mnoge jutro ne počinje bez prve šalice kave. Taj poznati miris i prvi gutljaj često su ritual bez kojeg je teško zamisliti početak dana. Ipak, sve više stručnjaka upozorava da ova navika, koliko god bila ugodna, možda nije najbolji izbor za organizam.
Naime, ispijanje kave na prazan želudac može imati niz učinaka koje često zanemarujemo. Jedan od glavnih razloga je način na koji kava djeluje na želudac, piše Klix.ba.
Kofein potiče lučenje želučane kiseline, a kada u želucu nema hrane, ta kiselina može nadražiti njegovu sluznicu. Kod osjetljivijih osoba to može dovesti do nelagode, peckanja ili čak simptoma povezanih s gastritisom. Iako se ne javlja kod svih, ovaj problem je češći nego što mislimo.
Hormoni stresa
Osim toga, kava utječe i na hormone stresa. U jutarnjim satima tijelo prirodno proizvodi više kortizola – hormona koji nas razbuđuje. Dodavanje kofeina na prazan želudac može dodatno pojačati taj učinak, što kod nekih ljudi izaziva nervozu, ubrzan rad srca i osjećaj unutarnje napetosti. Umjesto energije, rezultat može biti upravo suprotan – nelagoda i nemir.
Još jedan aspekt koji se često zanemaruje jest utjecaj na razinu šećera u krvi. Kada se kava konzumira bez hrane, može doći do naglih oscilacija glukoze, što se kasnije manifestira kao pad energije, umor ili pojačana želja za slatkišima. Zato nije rijetkost da nakon prve kave brzo poželimo još jednu.
Ne morate se odreći kave
Iako se kava često smatra saveznikom koncentracije, na prazan želudac njezin učinak može biti kratkotrajan. Početni nalet energije brzo se izgubi, ostavljajući osjećaj iscrpljenosti i manjak fokusa već sredinom jutra.
Dobra vijest je da se ne morate odreći ovog omiljenog napitka. Dovoljno je napraviti malu promjenu u rutini. Stručnjaci savjetuju da dan započnete čašom vode, a zatim pojedete nešto lagano – poput voća, jogurta ili zobenih pahuljica. Tek nakon toga kava može imati svoj puni, pozitivni učinak.
Na kraju, nije problem u kavi, već u načinu na koji je konzumiramo. Male navike često čine najveću razliku, a ova je jedna od onih koje možete promijeniti već sutra ujutro.
