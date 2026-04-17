DORH: Nije naloženo provođenje izvida nad svim sportskim savezima

Hina
17. tra. 2026. 22:16
Državno odvjetništvo (DORH) u petak navečer je objavilo da nije naložilo provođenje izvida nad svim sportskim savezima, kako je ranije neslužbeno objavljeno.

Povodom navoda objavljenih u više medija kako policija, po nalogu DORH-a, pokreće izvide u svim sportskim savezima u Republici Hrvatskoj, radi objektivnog informiranja javnosti, izvješćujemo da je državno odvjetništvo naložilo provođenje izvida zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela u samo dva sportska saveza, priopćilo je Državno odvjetništvo.

U priopćenju pritom nisu naveli o kojim je sportskim savezima riječ.

Policija je prije nekoliko dana izuzela dokumentaciju iz Hrvatskog judo saveza, a prošlog mjeseca pokrenuta je istraga zbog malverzacija u Hrvatskom skijaškom savezu teških čak 30 milijuna eura.

