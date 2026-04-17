U zadarskom kanalu pronađeno tijelo Zadranke koja je nestala prije četiri dana
U moru u zadarskom kanalu u petak ujutro putnici s trajekta koji plovi na liniji Preko-Zadar uočili su tijelo kako pluta u moru. Glasnogovornica zadarske policije potvrdila je da se radi o 51-godišnjoj Sandri Smolić koja je nestala 13. travnja u Zadru.
Iz PU zadarske potvrdili su da u oko osam ujutro primili dojavu o tijelu kod otoka Ošljaka. Policajci su se uputili na mjesto pronalaska te se provodi očevid.
Smolić je, prema dostupnim informacijama, rođena 1974. godine u Zadru, gdje je imala i prijavljeno prebivalište, kao i u Debeljaku.
Posljednji put viđena je u blizini restorana "Kornat", nakon čega joj se izgubio svaki trag, kažu u policiji koja nastavlja izvide.
