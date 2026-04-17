U zadarskom kanalu pronađeno tijelo Zadranke koja je nestala prije četiri dana

N1 Info , Hina
17. tra. 2026. 10:42
28.01.2025., Zadar - Mnoge trajektne linije su u prekidu radi jakog juga, dok je trajektna linija Zadar - Preko i dalje otvorena Photo: Sime Zelic/PIXSELL
Sime Zelic/PIXSELL

U moru u zadarskom kanalu u petak ujutro putnici s trajekta koji plovi na liniji Preko-Zadar uočili su tijelo kako pluta u moru. Glasnogovornica zadarske policije potvrdila je da se radi o 51-godišnjoj Sandri Smolić koja je nestala 13. travnja u Zadru.

Iz PU zadarske potvrdili su da u oko osam ujutro primili dojavu o tijelu kod otoka Ošljaka. Policajci su se uputili na mjesto pronalaska te se provodi očevid.

Smolić je, prema dostupnim informacijama, rođena 1974. godine u Zadru, gdje je imala i prijavljeno prebivalište, kao i u Debeljaku.

Posljednji put viđena je u blizini restorana "Kornat", nakon čega joj se izgubio svaki trag, kažu u policiji koja nastavlja izvide.

Ona je nestala 13. travnja oko ponoći s adrese u Zadru te je posljednji je put viđena u blizini restorana Kornat, a nakon toga joj se izgubio svaki trag.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

