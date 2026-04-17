Što stoji iza Magyarove inicijative koja uključuje i Hrvatsku? "Vraća se na poziciju iz 2010. godine"

Ubrzo nakon osnivanja Višegradske skupine 1991. godine u njeno članstvo bila je pozvana i tada još međunarodno nepriznata Hrvatska. No ondašnje vodstvo na čelu s Franjom Tuđmanom odbilo je poziv, a tumači se da je to učinjeno iz nekoliko razloga. Ponajprije da se ne ugrozi tada presudna diplomatska podrška Njemačke i Francuske koje nisu blagonaklono gledale okupljanje Višegradske skupine, a i zbog toga što je Hrvatska u ono vrijeme imala bolje gospodarske predispozicije od četiriju članica skupine.