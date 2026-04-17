Rimac: Predsjednik Milanović treba prestati šutjeti i mora pomaknuti stvari s mrtve točke
Politički analitičar Ivan Rimac u Novom danu kod naše Nine Kljenak komentirao je blokadu izbora predsjednika Vrhovnog suda i ustavnih sudaca te previranja na političkoj sceni i jačanje vladajuće većine
"Sudska vlast je jedan od tri stupa vlasti, i bez pravosudnog stupa ne možemo govoriti da sve u državi funkcionira, a glavni uzrok je to što HDZ želi zaobići dvotrećinsku većinu za izbor ustavnih sudaca jer želi dominirati i u Ustavnom sudu", ističe Rimac.
Podsjeća i kako se kod nas odavno sve svodi na dogovore dvije najveće stranke - HDZ-a i SDP-a, "ali ne tako da su suglasni oko sposobnosti ili podobnosti kandidata nego se suglasnost postizala podjelom broja kandidata za obje strane".
No, oporba je sad svjesna da nema ništa od takvog dogovora jer predsjednik HDZ-a i Vlade želi dominirati Ustavnim sudom i "jasno je deklarirao želju da ima sve poluge vlasti u Hrvatskoj u svojim rukama".
Plenković želi potpunu kontrolu
"Ustavni sud posljednjih godina ima sve važniju ulogu i u nekim odlukama išao je kontra Plenkovićeve izvršne vlasti, poništio je neke njihove odluke i to je bilo prilično neugodno za vladu. Izjave Andreja Plenkovića da žele većinu u Ustavnom sudu implicitno podrazumijevaju da žele potpunu kontrolu", naglašava Rimac.
Upozorava i da nema više granice za otezanje s izborom ustavnih sudaca jednom kad je probijen rok u kojem su trebali biti izabrani.
Milanović šuti, a trebao bi reći svoje mišljenje
"Mislili smo da istek mandata prethodnim sucima znači nekakav krajnji rok za biranje novih, ali kad je rok jednom probijen, nema više granice za otezanje izbora novih sudaca. Ovaj sustav i način na koji se upravlja ovom situacijom izlazi izvan okvira pristojnsoti , ali i zakonitosti. Oko svega bi se trebao oglasiti Ustavni sud, ali i predsjednik Republike Zoran Milanović koji šuti, a trebao bi reći svoje mišljenje i utjecati da se te stvari pomaknu s mrtve točke", smatra analitičar Rimac dodaje i kako smo suočeni s apsurdnom situacijom.
"Ustavni sud ne može zahtijevati da se popune kadrovima jer bi to bio neprimjeren utjecaj na Sabor – mogu reći da ova situacija nije ustavna i zakonita, ali Sabor se može na sve to oglušiti", napominje.
DP je u padu i nema utjecaj na politiku vlade
Komentirajući odnose snaga na političkoj sceni, Rimac je ocijenio da je Plenković na temi Dabre krenuo u izvjesnu rekonstrukciju podrške za vladu i pribavljati novu većinu, pa i po cijenu svađe s DP-om. Uvjeren je da je sudbina DP-a daljnji pad podrške birača jer je njihov utjecaj na politiku vlade malen ili nikakav.
"Čak i najborbeniji i najošrtiji kritičari iz kampanje ublažili su stavove, a sve su gradili na ekstremno desnim pozicijama. Toga više nema, to više ne postoji pa su razočarali svoje birače", rekao je Rimac.
Za stranke poput HSS-a, koje služe za povećanje HDZ-ove vladajuće većine, kaže da su svjesne vlastitog pada i gubitka utjecaja pa se priklanjaju HDZ-u ne bi li nešto sitno još ušićarile. No, to je put prema nestajanju, upozorava analitičar Rimac.
Možemo je trenutačno najbolja opozicijska stranka
Naglašava i kako trenutačno od opozicijskih stranaka samo Možemo ima jasnu poziciju u sukobu s HDZ-om i "vrlo čvrst stav za sve one koji misle da Plenković ne radi dobro posao premijera".
"Možemo je zato u prednosti jer ima čvrsti stav koji čvrsto brani, ima Zagreb kao pokaznu jedinicu koja ima i supstancijalni budžet pa mogu pokazati kako upravljaju budžetom, ali za daljnji rast im trebaju glasači izvan Zagreba, a tu Možemo stagnira ili ne uspijeva postići znatni napredak", ističe Rimac.
HDZ vrlo aktivno otima sve SDP-ove tematske prednosti
Analitičar je izrazito kritičan prema stanju u SDP-u jer imaju predsjednika "koji još nema jasan i prezentan govor prema glasačima, pun je doskočica koje je teško shvatiti kad ih izgovori, a pogotovo za prosječnog glasača".
Uz to, izgubili su neke od svojih važnih utvrda, poput Rijeke, ali veliki je problem i što nemaju raspoznatljive teme kojima bi intenzivnije moglči utjcecati na birače.
"HDZ vrlo aktivno otima sve SDP-ove tematske prednosti – korisit ih na drugi način i tako ih učinim ne toliko bitnima i preopoznatljivima za SDP. Npr. priuštiva stanogradnja je u početku bila credo SDP-a, a sad je ministar Branko Bačić stalno na toj temi, iako ne vidimo neke uspjehe. Međutim, time ta tema postaje manje preopznatljiva kao SDP-ova tema i SDP tako gubi utjecaj na birače koji bi mogao dati pozitivan dojam da čine nešto za bolji život građana", zaključio je analitičar Rimac.
