Ovo su nove cijene goriva: Evo koliko bi mogli plaćati od utorka

N1 Info
17. tra. 2026. 11:17
RTL Danas doznao je nove cijene goriva koje bi trebale biti na benzinskim pumpama od utorka 21. travnja, ali bez Vladine intervencije.

Benzin, dizel i plavi dizel od utorka ćemo plaćati ovoliko, kako doznaje RTL:

  • Eurosuper: 1,65 eura po litri (pojeftinjenje od 1 cent)
  • Eurodizel: 1,80 eura po litri (pojeftinjenje od 5 centi)
  • Plavi dizel: 1,31 eura po litri (pojeftinjenje od 5 centi)

Dodajmo da su još moguće i korekcije jer današnje kotacije nisu uzete u obzir.

Podsjetimo, premijer Andrej Plenković i ministar gospodarstva Ante Šušnjar jučer su najavili da će cijene od utorka biti jeftinije.

Plenković je podsjetio kako se cijene formiraju u ponedjeljak i stupaju na snagu u utorak, a da bi se izračunala konačna cijena prati se cijena na burzama u protekla dva tjedna i na dnevnoj bazi.

"Očekuje se blaga korekcija na niže, cijene nafte i goriva su u padu", rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

