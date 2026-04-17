Komentirali ste ChatGPT-jev izbor hrvatskih gradova najboljih za život: "Ima poantu limeni"
Nakon što smo uz pomoć ChatGPT-a izdvojili pet hrvatskih gradova koji nude kvalitetan život uz što manje stresa, naši čitatelji su u komentarima ponudili vlastite poglede, prijedloge i, očekivano, ponešto neslaganja.
Dio publike složio se s izborom, posebno kada je riječ o obalnim gradovima. Šibenik i Rovinj najčešće su dobili potvrdu kao opravdani izbori.
"Šibenik je definitivno opravdano na listi najboljih gradova za život", komentira jedan čitatelj, dok drugi kratko poručuje "Rovinj je opravdano na listi." Možda najoriginalniji i najdovitljiviji komentar jest "Ima poantu limeni."
Također, neki idu i korak dalje pa ističu da bi Šibenik trebao biti na samom vrhu.
No, nisu svi uvjereni da je Rovinj idealan za život bez stresa. Jedan komentar upozorava na sezonske gužve.
"Rovinj je nemoguć po ljeti, ljudi se guraju u ulicama, apsolutno ne spada na ovu listu."
Uz slaganje, stiglo je i niz prijedloga gradova koji su, prema mišljenju čitatelja, nepravedno izostavljeni. Dubrovnik se posebno ističe, uz napomenu da nudi bogat društveni i kulturni život, ali i da mu visoki troškovi života, potaknuti turizmom, predstavljaju značajan minus.
Čabar, Delnice, Umag...
Među često spominjanim alternativama našli su se i Karlovac, koji dio čitatelja vidi kao grad s "najvećim potencijalom" zahvaljujući parkovima, rijekama i razvoju infrastrukture, ali i manji gradovi poput Pakraca, Kutine ili Pazina.
Neki su istaknuli i druge obalne destinacije koje smatraju podjednako pogodnima za miran život, poput Umaga, Opatije, Crikvenice i Biograda.
Bilo je i onih koji su predlagali manje, gotovo zaboravljene sredine, pa se tako u komentarima našao i Čabar kao "prvo mjesto", ali i Delnice, kao predstavnici mirnijeg života u Gorskom kotaru.
Unatoč različitim pogledima, prevladava dojam da je osnovna ideja liste pogođena. "Odličan, objektivan izbor i redoslijed", zaključuje jedan od čitatelja.
Rasprava pokazuje koliko je pojam "života bez stresa" subjektivan, ovisan o osobnim preferencijama, ali i životnom stilu, pa će, čini se, svatko imati svog favorita koji nije nužno završio na prvotnoj listi.
