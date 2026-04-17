Ovo je najnezdravija riba, a svi najčešće kupuju baš nju

Odgovor na pitanje "koja je najnezdravija riba" nema jasan odgovor. Riba se smatra jednom od najzdravijih namirnica, ali neke vrste ipak nose više masti, potencijalno više toksina ili se pripremaju na načine koji ih čine manje poželjnima u svakodnevnoj prehrani.
Kada govorimo o "nezdravoj" ribi, mnogi prvo pomisle na količinu masti, a tu prednjače Ribe poput lososa, skuše i haringe. Bogate su omega-3 masnim kiselinama, koje su zapravo vrlo korisne za srce i mozak.
No, zbog visokog udjela masti, ove ribe su i kaloričnije od bijele ribe poput oslića ili bakalara. To ne znači da su loše, ali u većim količinama mogu biti problematične za one koji paze na unos kalorija, piše Nova.rs.
Riba s više žive i toksina
Ako tražimo "najnezdraviju" ribu u pravom smislu, fokus se prebacuje na sadržaj teških metala, posebno žive. Veće grabežljive ribe poput tune, sabljarke i morskog psa akumuliraju više žive jer su na vrhu hranidbenog lanca.
Redovita konzumacija takve ribe u velikim količinama može biti štetna, posebno za trudnice i djecu. Upravo zato stručnjaci savjetuju umjerenost i raznolikost.
Problem nije uvijek riba, već način pripreme
Često ono što ribu čini "nezdravom" nije sama riba, već način na koji je pripremljena. Pržena riba, posebno u varijantama brze hrane, gubi neke od svojih nutritivnih prednosti i dobiva dodatne kalorije i nezdrave masti.
Primjerice, pohana ili pržena riba s puno ulja i teškim prilozima može biti znatno manje zdrava od iste ribe s roštilja ili pečene u pećnici.
Koja je najnezdravija?
Ako se moraju izdvojiti "najproblematičnije" kategorije, to su:
- velike grabežljive ribe s visokim udjelom žive
- industrijski prerađeni riblji proizvodi
- pržena riba
S druge strane, većina svježe ribe, čak i one masnije, i dalje je nutritivno vrijedna i može biti dio uravnotežene prehrane.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
