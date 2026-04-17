3. maj
Nova uprava brodogradilišta smanjila plaće radnicima zbog — niske učinkovitosti
Novi predsjednik uprave 3. maja, Roko Vuletić kaže kako je pad proizvodnje koji se dogodio s krajem prošle i početkom ove godine, "nemoguće objasniti objektivnim razlozima"
Zaposleni u riječkom brodogradilištu, njih blizu 450, na upravo isplaćenim plaćama za ožujak osjetili su dolazak novog vlasnika jer su svi, izuzev jednog odjela, dobili manje plaće u odnosu na one koje su uobičajeno primali, piše Novi list.
Odluka o privremenom smanjenju varijabilnog dijela plaće u prosjeku za 15 posto jedna je od prvih koju je potpisao novi predsjednik trećemajske uprave Roko Vuletić, koji ujedno vodi i brodogradilište Iskra u Šibeniku.
Iz dopisa koji je Vuletić odaslao svim radnicima, a i iz izjave koju je dao našem listu, tanje bušte posljedica su, prema njegovim navodima, katastrofalno loših poslovnih rezultata od početka ove godine, generiranih niskom učinkovitošću i neostvarivanjem zacrtane proizvodne dinamike.
Jasni kriteriji
"U prvim mjesecima ove godine prosječno bilježimo gubitak od oko 500.000 eura mjesečno iz operativnog poslovanja što pojednostavljeno znači da toliko trošimo više nego što fakturiramo, unatoč činjenici da imamo ugovoren posao koji bi trebao omogućiti stabilno poslovanje", prezentira Vuletić logiku svoje nepopularne odluke.
Prema njegovim riječima, taj pad proizvodnje koji se dogodio s krajem prošle, odnosno početkom ove godine, nemoguće je objasniti objektivnim razlozima.
Ističe i kako je ova odluka, nakon svih analiza i razmatranja alternativnih opcija, bila nužna radi što brže stabilizacije poslovanja tvrtke, ali i zaokreta, prema njegovom mišljenju, uvriježenog načina mišljenja u riječkom brodogradilištu.
Dodaje i kako je odluka o privremenom umanjenju varijabilnog dijela plaća provedena sukadno Pravilniku o radu, kroz sustav ocjenjivanja, pri čemu su kriteriji, kako tvrdi, bili više nego transparentni.
Gubitak iz poslovanja i neispunjavanje plana proizvodnje više je nego dovoljan argument za niske ocjene, pojašnjava Vuletić.
"Mi smo od samog početka, pa tako i na našem prvom susretu s radnicima, vrlo jasno i nedvosmisleno dali do znanja kako ne postoje nikakve mogućnosti pokrivanja operativnih gubitaka osim iz našeg vlastitog poslovanja.
Kao novi vlasnici spremni smo uložiti značajna sredstva u investicije i modernizaciju, ali više nema scenarija u kojem bi se godinama financiralo poslovanje koje generira gubitke", kaže.
Trideset godina radilo se u sustavu koji je podrazumijevao da će uvijek netko na koncu pokriti gubitke. Gotovo je s time da će se raditi loše, podbacivati zacrtane planove, a istovremeno očekivati da će svaki mjesec stizati ista plaća, dodaje Vuletić.
To je možda prolazilo kod bivših vlasnika, uostalom, takav princip poslovanja koštao je državu gotovo 200 milijuna eura u slučaju starog 3. maja, međutim, tome je sada kraj.
Naši mjesečni prihodi i troškovi isključivo su vezani uz realizaciju proizvodnje i racionalnim upravljanjem našim radnim satima i satima kooperacije. Plaće zaposlenih u riječkom brodogradilištu sastoje se od dva dijela, kaže.
Fiksni dio čini 75 posto plaće, dok je 25 posto varijabilno i, kao takav, trebao je i od sada će ovisiti o rezultatima rada i ostvarenom planu proizvodnje. Nije, dakle, riječ ni o kakvom proizvoljnom smanjenju plaća, već o dovođenju stvari u realni i održivi kontekst.
Nama nije cilj smanjivati plaće, dapače, vodimo se planovima koji uključuju povećanje radničkih primanja, kao i broja zaposlenih, međutim, da bi u tome uspjeli, svi odreda moraju dati svoj doprinos, kaže novi čelni čovjek trećemajskih navoza.
