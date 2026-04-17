KAKO JE TO MOGUĆE?
Skijanje, judo, Lutrija... Vlada traži rješenja dok novinari svakodnevno razotkrivaju nove bizarne afere
Svakim danom klupko malverzacija s javnim novcem u sportskim savezima sve se više razmotava, a pipci te afere došli su i do Hrvatske lutrije. Tamo su ušli istražitelji koji provjeravaju kako su točno trošena sponzorska sredstva, prije svega ona dodijeljena judo savezu.
Dok premijer i ministar sporta obećavaju reforme oko transparentnosti financiranja saveza, mediji iz dana u dan otkrivaju nove bizarne detalje. Iz oporbe pak upozoravaju "Ovo miriše na novu Fimi Mediu."
Nakon što su mediji objavili kako je Hrvatska lutrija obilato sponzorirala judo savez, koji je onda taj novac trošio na plaćanje ljetovanja sinu glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora te da HDZ-ovom počasnom predsjedniku nabavi novi auto, u tu državnu tvrtku ušli su DORH-ovi istražitelji.
"Dodir sreće ili dodir korupcije?", pitaju se istražitelji. Županijsko državno odvjetništvo istražuje troši li se novac koji je Hrvatska lutrija davala u sponzorstvima sportskim savezima nenamjenski. Naime, samo ove godine taj je iznos povećan čak četiri puta, sa 600.000 eura na 2,63 milijuna eura.
Oporba traži odgovornost, odgovornih
Ministar sporta Tonči Glavina tvrdi kako pitanje o mogućim malverzacijama u Lutriji nije za njega.
"Odluke koje donosi Hrvatska lutrija ili bilo koja druga tvrtka su njihove vlastite i pitanje treba postaviti njima", rekao je.
Iz Uprave su ranije negirali sve optužbe, uključujući i one da se bivšeg direktora pritiskalo da poveća sponzorstva pozivajući se na premijera Andreja Plenkovića. No, Lutrija, uz Upravu, ima i Skupštinu.
Tri ministra čine Skupštinu Lutrije, ministar financija, ministrica kulture i ministar obrazovanja. No, to nije mjesto gdje se odlučuje o podjeli financijske dobiti sredstava niti o kakvim posebnim drugim konkretnim financijskim rješenjima.
"Tražit ću hitno zasjedanje tematske sjednice matičnog odbora na koji želimo pozvati sve čelnike hrvatskih sportskih saveza, Matešu, cijelu tu ekipu. Mislim, oni se stvarno prave blesavi i kao nitko ništa nije znao", rekao je Mostov Marin Miletić.
"Polako, ali sigurno izgleda kao Fimi Media. Na halo: "Bok, bok, prebaci novce! Doniraj, to nam je interes. To nam je ovo, to nam je ono". I to je izrazito loša poruka građanima. Ali ono što je najgore, mislim da je to izuzetno loše za naše sportašice i sportaše", kazao je Mišel Jakšić (SDP).
Novinari svakodnevno otkrivaju nove dubioze
Natjeran aferom koja svaki dan poprima sve veće razmjere, premijer sada obećava bolje kontrole financiranja sportskih saveza.
"Mehanizme kontrole trošenja sredstava očito treba dignuti na višu razinu jer ono što mi želimo je da na temelju sredstava koja se alociraju Hrvatska ima bolje rezultate", izjavio je.
Zadatak da to učini pao je na ministra Glavinu, koji oko toga što bi se trebalo napraviti još uvijek glavinja.
"Govorimo o ozbiljnim i sveobuhvatnim promjenama na kojima radimo već itekako od početka svih ovih situacija koje smo pratili iz medija i u dogledno vrijeme ćemo imati prezentaciju svega onoga što planiramo napraviti. Naravno, to je procedura koja traje neko vrijeme."
Bilo bi mudro da požuri jer novinari svakodnevno otkrivaju nove dubioze u savezima. Primjerice, 24sata je tako otkrio kako je Hrvatski odbojkaški savez u 11 mjeseci potrošio čak 150.000 eura na Visa Gold kartici.
"Prosječno predsjednik i direktorica troše 3000 eura mjesečno. Ima tu raznih troškova, od skupih restorana do kofera, ali oni tvrde, sve je to u skladu sa statutom HOS-a", navodi se.
Novinar Ivan Pandžić naglašava da bi se problem jednostavno riješio kada bi svima online bili dostupni svi računi saveza. I novopečeni koalicijski partner HDZ-a Dario Zurovec tvrdi kako je to najbolja obrana od korupcije.
"Kod nas je sve transparentno, svi računi su, reklo bi se starohrvatski, u real-timeu, znači možete ih vidjeti uživo na webu. Sve je transparentno, vidi se gdje ide svaki euro", objasnio je.
A tek ostaje za vidjeti hoće li se i ministar Glavina voditi ovom logikom, jer do sada se pokazalo da prilika doista čini lopova, a pogotovo kada nitko ni ne zna da krade.
