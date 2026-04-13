Bačić otkrio kad se otvara podvožnjak na Slavonskoj

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavlja danas u ministarstvu važne projekte koji će se ticati brojnih građana.
Na rasporedu su objave više javnih natječaja: javni natječaj za program za ugradnju dizala, javni natječaj za program za uređenje pročelja te javni poziv APN-a za program priuštivog najma – najmoprimci.
Sva tri javna poziva bit će objavljena za tri dana, potvrdio je Bačić te rekao kako se pozivi odnose na poboljšanje uvjeta stanovanja za sugrađane.
Najnovije informacije o uklanjanju Vjesnika
Bačić je predstavlio i najnovije informacije o trenutnom stanju gradilišta Vjesnik, s osvrtom na preduvjete za otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji.
Bageri su već prošli tjedan počeli sa sjeverne strane skidati dijelove nebodera nad raskrižjem Savske ceste i Slavonske avenije, a u tijeku je i uklanjanje azbesta koji je zatečen na 16. katu.
Sve su to preduvjeti za otvaranje samog podvožnjaka na Slavonskoj aveniji, ključne prometne žile kucavice grada.
Bačić je izvijestio o napretku dosadašnjih radova, s postavljanju kontenjera za prikupljanje otpada te o uklanjanju zapadnog i istočnog aneksa kako i o uklanjanju azbesta na 16. katu što je produžilo rok izvođaču za 30 dana.
Uklonjeno je više od 700 tona opožarenog i neopožarenog materijala, postavljeno je 1000 podupirača radi osiguranja konstrukcije, a između ostalog i uklonjenja su sva stakla s nebodera, izvjestio je, prenosi Dnevnik.hr.
"Danas se može otvoriti podvožnjak"
Grad Zagreb je obaviješten da se što se ministarstva tiče, danas se može otvoriti podvožnjak, rekao je Bačić. Grad je do kraja tjedna provodio pripremne aktivnosti pa je za očekivati da će prvi radni dan idućeg radnog tjedna.
Uklanjanje cijelog nebodera vršit će se strojnom metodom, tehnikom rezanja, rekao je, bagerom visokog dometa. "Najprije će se ukloniti 15. i 16. etaža tehnikom rezanja, a dizalicom će se materijal spuštati oko samog nebodera. Nakon toga ići će se na uklanjanje preostalih katova gdje će se na rampama nalaziti bageri koji će uklanjati konzole, a zatim kreće i samo kompletno uklanjanje nebodera".
Na lokaciji će se matrijal usitnjavati i reciklirati, a krajni rok je 5. srpnja kada bi trebao biti potpuno izvršen ugovor s izvođačima, prenosi Dnevnik.hr.
