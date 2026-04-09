FOTO / Počelo uklanjanje dijela katova zgrade Vjesnika

Radovi na gradilištu Vjesnik u punom su jeku. Bager s bušilicom ruši dijelove nebodera, a podvožnjak na Slavonskoj aveniji uskoro će ponovno biti pušten u promet.
Trenutačno se strojevima uklanja dio četvrte etaže sa sjeverne strane zgrade, a tri niža kata već su dijelom uklonjena.
Također, veliki je kran do vrha nebodera podignuo kontejner.
Nakon požara, koji je 17. studenog prošle godine zahvatio Vjesnikovu zgradu, uklonjen je veći dio građevinskog otpada i gotovo cijela fasada, a prostor je pripremljen za početak uklanjanja azbesta.
Sanjin Strukic/PIXSELL
