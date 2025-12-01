Oglas

pet vatrogasnih vozila

Ugašen požar kuće u zagrebačkom Maksimiru

author author
N1 Info , Hina
|
01. pro. 2025. 13:19
1.12.2025. - Zagreb, Hrvatska - Pozar kuce kod stadiona Maksimir. Photo: Josip Mikacic/PIXSELL
Josip Mikacic/PIXSELL

U Ulici Nikole Badovinca u Zagrebu izbio je požar na dvojnom objektu koji je po dolasku vatrogasaca ugašen unutarnjom navalom i gašenjem izvana kako bi se spriječilo da se požar proširi, priopćili su iz Javne vatrogasne postaje Zagreb.

Oglas

Požar se dogodio u Ulici Nikole Badovinca u kući od 100 četvornih metara koja je dio dvojnog objekta.

Po dolasku pet vatrogasnih vozila provođeno je gašenje unutarnjom navalom te je pretražena kuća iz koje je jedna osoba samostalno izašla, navode iz JVP-a.

Dodaju i da se provelo gašenje izvana kako se vatra ne bi proširila na drugu kuću u sklopu dvojnog objekta nakon čega je požar ugašen.

Teme
požar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ