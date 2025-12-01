Ugašen požar kuće u zagrebačkom Maksimiru

Josip Mikacic/PIXSELL

U Ulici Nikole Badovinca u Zagrebu izbio je požar na dvojnom objektu koji je po dolasku vatrogasaca ugašen unutarnjom navalom i gašenjem izvana kako bi se spriječilo da se požar proširi, priopćili su iz Javne vatrogasne postaje Zagreb.

Požar se dogodio u Ulici Nikole Badovinca u kući od 100 četvornih metara koja je dio dvojnog objekta.

Po dolasku pet vatrogasnih vozila provođeno je gašenje unutarnjom navalom te je pretražena kuća iz koje je jedna osoba samostalno izašla, navode iz JVP-a.

Dodaju i da se provelo gašenje izvana kako se vatra ne bi proširila na drugu kuću u sklopu dvojnog objekta nakon čega je požar ugašen.