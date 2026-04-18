Španjolski premijer: Došlo je vrijeme da UN bude obnovljen

"Ne postoji diplomatska kriza, nikada je nije ni bilo“, izjavila je meksička predsjednica Claudia Sheinbaum po dolasku u Barcelonu. „Ono što je vrlo važno jest da se prizna snaga autohtonih naroda u našoj domovini", rekla je u obraćanju medijima. Ovo je njen prvi posjet Europi nakon što je u listopadu 2024. postala predsjednica.