Oglas

Hezbolah iznio pet uvjeta za dugotrajno primirje s Izraelom

author
N1 Info
|
18. tra. 2026. 22:36
AFPTV / AFP

Glavni tajnik Hezbollaha naveo je što smatra da bi trebalo uslijediti nakon primirja između Izraela i Libanona.

Oglas

U priopćenju koje su prenijeli lokalni mediji, Naim Qassem iznio je pet uvjeta koje želi vidjeti kao dio mirovnog sporazuma s Izraelom:

  • Trajni prekid agresije na cijelom teritoriju Libanona - u zraku, na kopnu i na moru;
  • Povlačenje izraelskih snaga s okupiranih teritorija do granica;
  • Oslobađanje zatvorenika;
  • Povratak stanovnika u njihova sela i gradove do granice;
  • Obnova uz arapsku i međunarodnu potporu te nacionalnu odgovornost.

Dokument o primirju koji je objavio američki State Department na početku desetodnevne stanke u četvrtak - za koji je navedeno da su ga potpisale i izraelska i libanonska vlada - "nema nikakvu praktičnu važnost“ i predstavlja uvredu za Libanon, rekao je Qassem, prenosi skynews.

Dodao je da je Hezbollah, proiranska militantna skupina sa sjedištem u Libanonu, „u potpunosti otvoren za najvišu razinu suradnje“ s libanonskim vlastima te da je usmjeren na „okretanje nove stranice“.

No dodao je: „Primirje znači potpuni prekid svih neprijateljskih djelovanja. Budući da ne vjerujemo ovom neprijatelju, borci otpora ostat će na terenu s prstima na okidaču i odgovorit će na svako kršenje razmjerno.

Ne postoji primirje samo s jedne strane; ono se mora poštovati s obje strane.“

PROČITAJTE JOŠ

Teme
izrael naim qassem hezbolah

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ