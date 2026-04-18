Hezbolah iznio pet uvjeta za dugotrajno primirje s Izraelom

Glavni tajnik Hezbollaha naveo je što smatra da bi trebalo uslijediti nakon primirja između Izraela i Libanona.
U priopćenju koje su prenijeli lokalni mediji, Naim Qassem iznio je pet uvjeta koje želi vidjeti kao dio mirovnog sporazuma s Izraelom:
- Trajni prekid agresije na cijelom teritoriju Libanona - u zraku, na kopnu i na moru;
- Povlačenje izraelskih snaga s okupiranih teritorija do granica;
- Oslobađanje zatvorenika;
- Povratak stanovnika u njihova sela i gradove do granice;
- Obnova uz arapsku i međunarodnu potporu te nacionalnu odgovornost.
Dokument o primirju koji je objavio američki State Department na početku desetodnevne stanke u četvrtak - za koji je navedeno da su ga potpisale i izraelska i libanonska vlada - "nema nikakvu praktičnu važnost“ i predstavlja uvredu za Libanon, rekao je Qassem, prenosi skynews.
Dodao je da je Hezbollah, proiranska militantna skupina sa sjedištem u Libanonu, „u potpunosti otvoren za najvišu razinu suradnje“ s libanonskim vlastima te da je usmjeren na „okretanje nove stranice“.
No dodao je: „Primirje znači potpuni prekid svih neprijateljskih djelovanja. Budući da ne vjerujemo ovom neprijatelju, borci otpora ostat će na terenu s prstima na okidaču i odgovorit će na svako kršenje razmjerno.
Ne postoji primirje samo s jedne strane; ono se mora poštovati s obje strane.“
