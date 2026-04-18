Vozač na autocesti morao platiti 30.000 eura kazne

Carinski službenici na autocesti A96 kod Sigmarszella zaustavili su u petak, 10. travnja 2026., nesvakidašnji transport koji je vozača skupo stajao. Zbog transporta specijalno preuređenog Mercedesa V-klase, švicarskih registracija, bez potrebne dokumentacije, 66-godišnji Nijemac morao je na licu mjesta platiti vrtoglavih 30.000 eura.
Za ljude koji često prevoze vozila preko granice EU, ovo je važno upozorenje o strogim pravilima njemačke carine.
Riječ je o vozilu koje je bilo posebno modificirano u pogrebne svrhe. Budući da takvi modeli nisu serijska roba, njihova oprema i preinake značajno podižu vrijednost vozila, što je carini bio ključni podatak za izračun davanja. Vozač je tvrdio da vozilo samo vozi u radionicu u sjevernu Njemačku, no to ga nije spasilo od plaćanja, piše Fenix magazin.
Kazna naplaćena odmah
Prilikom kontrole, muškarac nije mogao pokazati nikakvu dokumentaciju koja bi dokazala da je vozilo propisno prijavljeno carini. Službenici su odmah izračunali uvozne pristojbe – oko 30.000 eura, što uključuje carinu i porez na promet uvoza, temeljeno na vrijednosti vozila i troškovima transporta.
Vozač je, ne imajući drugog izbora, iznos podmirio putem trenutnog bankovnog transfera. Cijeli slučaj je sada proslijeđen kaznenom odjelu Glavnog carinskog ureda u Ulmu, koji će odlučiti hoće li protiv njega biti pokrenut i kazneni postupak.
Česta zamka za neupućene
Mnogi vozači griješe misleći da vozilo ne treba prijaviti ako ono u Europsku uniju ulazi samo privremeno ili radi popravka. Zakon je jasan: svako vozilo koje ulazi iz zemlje izvan EU mora biti zoll-prijavljeno.
Čak se i transport na prikolici smatra uvozom u carinskom smislu.
Za kratkotrajne transporte postoje posebni postupci “privremenog uvoza”, ali oni se moraju zatražiti unaprijed.
Tko to propusti, riskira da mu se prilikom prve kontrole na autocesti naplati puni iznos svih davanja.
Zanimljivost: Autocesta A96, koja vodi od Münchena prema Lindauu i dalje prema Švicarskoj, jedna je od najstrože kontroliranih ruta u južnoj Njemačkoj. Carinski timovi tamo svakodnevno ciljano zaustavljaju vozila s ne-EU registracijama ili neobične transporte.
Iako je vozač platio traženi iznos, za njega slučaj još nije završen. Kazneni odjel sada provjerava radi li se o pokušaju izbjegavanja plaćanja poreza. Ova situacija još jednom potvrđuje: njemačka carina ne prihvaća izlike tipa “nisam znao”, a pogreške se naplaćuju u tisućama eura.
