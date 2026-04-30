Dio Zagreba bez vode do popodnevnih sati

Marko Lukunic/PIXSELL

Zbog puknuća cjevovoda, bez vode je ostao dio potrošača u Otavičkoj i Pakoštanskoj ulici na Jarunu te Čulinečkoj, ulicama Čulinec I. i Čulinec II. u Donjoj Dubravi. Problemi bi trebali biti otklonjeni oko 15 sati.

Podijeli

Oglas

Za vrijeme trajanja radova opskrba vodom osigurana je autocisternama s oznakom "VODA ZA PIĆE".

Iz Zagrebačkog holdinga korisnike iz navedenog područja mole za razumijevanje i strpljenje.