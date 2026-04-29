Odbor glasao o kandidatima i kandidatkinjama za Vrhovni sud. Mirta Matić dobila najviše glasova ZA

29. tra. 2026. 10:53
U Saboru je danas zasjedao Odbor za pravosuđe koji je podržao kandidate i kandidatkinje za Vrhovni sud

Na dnevnom redu današnje sjednice Odbora za pravosuđe, naime, bila je točka o izboru predsjednika/ce Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Članovi Odbora glasali su o kandidatima i kandidatkinjama:

Aleksandra Maganić - 7 za, 5 suzdržanih,

Mirta Matić - 10 za, 1 protiv, 1 suzdržan,

Šime Savić - 7 za, 5 suzdržanih.

Jedini suzdržani na glasanju o Mirti Matić bio je Nikola Grmoja koji smatra da je kompromitirana.

Odbor za pravosuđe tako je, većinom glasova, podržao sve kandidate i kandidatkinje.

Uskoro opširnije

Hrvatski sabor danas će raspraviti prijedlog saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav da se za troje sudaca Ustavnog suda izaberu Željko Pajalić, Mladen Sučević i Goran Selanec.

Očekuje se žestoka rasprava, nakon što je HDZ-ova većina prošlog tjedna s Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, bez oporbe koja je napustila sjednicu, Saboru uputila prijedlog tri kandidata za suce Ustavnog suda.

To su Željko Pajalić, Mladen Sučević, koje nominira većina, te Goran Selanec za kojeg iz HDZ-a ističu da je bio uvjet ljevice.  

hrvatski sabor izbor sudaca odbor za pravosuđe politički dogovori ustavni sud vrhovni sud

