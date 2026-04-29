Bruxelles poslao Hrvatskoj dvije službene opomene

Nakon prve formalne obavijesti, Hrvatska je 18. travnja 2025. usvojila zakonodavstvo kojim se provodi DSA. Međutim, Komisija smatra da Hrvatska još uvijek ne daje pune ovlasti svom koordinatoru digitalnih usluga i da je pogrešno provela ovlasti za sankcioniranje predviđene DSA-om. Komisija navodi da hrvatski zakon ne poštuje uvijek maksimalna ograničenja od 6 posto za novčane kazne i 5 posto prosječnog dnevnog svjetskog prometa ili prihoda za periodične novčane kazne za online platforme, niti osigurava da su sve kazne učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Osim toga, ne dopušta izricanje novčanih kazni pojedincima zbog davanja netočnih ili nepotpunih informacija ili zbog nesuradnje s inspekcijama, kako je propisano Uredbom. Hrvatska sada ima dva mjeseca da odgovori i riješi nedostatke koje je uočila Komisija. U nedostatku zadovoljavajućeg odgovora, Komisija može odlučiti izdati obrazloženo mišljenje.