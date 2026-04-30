Potres u blizini Zagreba

Seizmološki zavod

Seizmološka služba zabilježila je u 7:34 sati slab potres s epicentrom 20 kilometara jugozapadno od Zagreba, kod Kupinca.

Magnituda potresa iznosila je 2,5 prema Richteru, a intenzitet u epicentru iznosio je III stupnja EMS ljestvice.