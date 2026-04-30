Veterinari otkrili koliko često biste zapravo trebali kupati psa
Veterinari su objasnili koliko često biste trebali kupati svog psa, tvrdeći da prečesto kupanje može oštetiti zaštitni sloj ulja na njihovoj koži.
Veterinari smatraju da mnogi vlasnici pasa svoje četveronožne ljbimce kupaju prečesto.
Zapravo, veterinari kažu da psa ne biste trebali kupati više od jednom mjesečno. U objavi na društvenim mrežama veterinar Pablo Antonio Olmedo González objašnjava da kupanje treba svesti "na minimum“. Kaže da je to zato što koža psa ima "zaštitni sloj ulja“ koji ga prirodno održava zdravim, piše express.
U videu na svom TikTok profilu Pablo_Vet rekao je: "Ako ih kupamo prečesto, koža proizvodi više ulja i dođe trenutak kada pas počne jače mirisati.
Zato je rješenje pustiti koži da se odmori. Dakle, kupajte ih najviše jednom mjesečno, a ako to možete još više razmaknuti, još bolje. Ono što preporučujem je redovito četkanje, koje će održavati dlaku psa čistom bez problema.“
Sličnog je mišljenja i veterinarka s TikToka Maria Vetican, koja smatra da pretjerano čišćenje može štetiti psima. Ističe da sapuni posebno mogu narušiti prirodnu ravnotežu kože životinje.
U videu na društvenim mrežama dodala je: "Mogu isušiti kožu i smanjiti prirodna ulja koja je štite. Prečesto pranje može učiniti kožu podložnijom infekcijama ili problemima s kožom.“
Međutim, veterinar David Aldas, poznat na internetu kao doctoraldasvet, smatra da bi učestalost trebalo dodatno smanjiti. Kaže da pse treba kupati "tri do četiri puta godišnje“.
David navodi da mačke treba kupati još rjeđe, možda samo jednom godišnje. Prema organizaciji za zaštitu životinja Blue Cross, pse je "najbolje ne prati što je dulje moguće“.
PROČITAJTE JOŠ
