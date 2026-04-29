učenici evakuirani

Nove dojave o bombama u zagrebačkim školama

N1 Info , Hina
29. tra. 2026. 08:12
06.02.2025., Zagreb - Policija ispred Elektrotehnicke skola i Strojarsko tehnicke skola Frana Bosnjakovica u Konaovoskoj ulici. Nekoliko zagrebackih skola dobilo je dojave o postavljenim eksplozivnim napravama.
Igor Soban/PIXSELL/Ilustracija

Policijska uprava zagrebačka  potvrdila je i u srijedu ujutro da je zaprimila nove dojave o bombama u više zagrebačkih škola te je u tijeku postupanje.

Posljednjih dana na brojne adrese stižu dojave o postavljenim eksplozivnim napravama ali se redovite pokazuju lažnima.

Procjenjuje se da je prošlog tjedna u pet dana zaredom stiglo više od 500 lažnih dojava na adrese škola, vrtića i trgovačkih centara diljem Hrvatske te u splitsku zračnu luku.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u ponedjeljak, komentirajući najnovije dojave o postavljenim bombama u nekoliko županija, da policija sve dojave shvaća vrlo ozbiljno te da je intenzivirana međunarodna suradnja kroz provođenje europskih istražnih naloga i dokaznih radnjii.

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska u utorak je izvijestila da je pijani 50-godišnjak iz Dubrovnika odgovoran za lažnu dojavu o postavljenoj eksplozivnoj napravi u utorak u dvije dubrovačke škole.

