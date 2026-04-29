Opet ste skuhali previše tjestenine? Evo koliko dugo je smijete čuvati u hladnjaku
Vjerojatno se svakome ponekad dogodi da skuha previše tjestenine. Budući da hranu ne treba bacati, spremimo je u hladnjak – ali oprez: i to ima svoj rok trajanja
Oglas
Jela od tjestenine često se pripremaju u mnogim kućanstvima. Tjestenina je vrlo praktična: mnogi vole pripremiti obroke unaprijed za nekoliko dana, uključujući i popularnu "paštu“. No, kuhana tjestenina ima određeni rok u kojem ju je sigurno konzumirati bez rizika za zdravlje, piše portal Krstarica, a prenosi metropolitan.si.
Prema mišljenju stručnjaka EFSA-e (Europske agencije za sigurnost hrane), preporučuje se da se kuhana tjestenina u hladnjaku čuva tri do pet dana. Naime, neki se toksini ne uništavaju ponovnim zagrijavanjem.
Zašto je rok takav?
Zato što tjestenina nakon kuhanja postaje vlažna i bogata škrobom, s relativno neutralnim pH, što predstavlja gotovo idealno okruženje za rast mikroorganizama. Među njima se ističe bakterija Bacillus cereus, poznata po sposobnosti rasta u škrobnim namirnicama poput tjestenine i riže.
Taj rok vrijedi za većinu varijanti kuhane tjestenine, ako su bez dodataka ili pohranjene odvojeno. Ako jelo sadrži meso, vrhnje ili druge lako kvarljive sastojke, rok se često skraćuje na dva do tri dana, jer ti dodaci ubrzavaju razvoj bakterija.
Važno je znati da neke bakterije proizvode toksine koji se ne uništavaju naknadnim zagrijavanjem hrane. Sigurnost obroka stoga ne ovisi samo o ponovnom zagrijavanju, nego prvenstveno o načinu i trajanju skladištenja. Hladnjak ne zaustavlja proces kvarenja, već ga samo usporava. Na temperaturama oko 4 °C bakterije se razmnožavaju znatno sporije. To znači da svaka namirnica, pa i kuhana tjestenina, ima ograničen rok trajanja, bez obzira na to koliko je pažljivo bila pohranjena.
Obratite pozornost
Ako tjesteninu ostavimo na sobnoj temperaturi dulje od dva sata prije nego što je spremimo u hladnjak, stvaramo uvjete za ubrzan rast bakterija. Isto vrijedi i za pohranu u otvorenim ili loše zatvorenim posudama, gdje kontakt sa zrakom dodatno povećava rizik od kontaminacije. Pravilno skladištenje stoga je ključno.
Preporučuje se da se tjestenina u razumnom roku ohladi, zatim spremi u hermetički zatvorenu posudu i čuva u stabilnom dijelu hladnjaka. Takvi uvjeti ne produžuju rok trajanja izvan preporučenih granica, ali pomažu očuvati sigurnost hrane.
PROČITAJTE VIŠE
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas