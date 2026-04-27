Biljka koja "uklanja sve toksine iz tijela" raste svuda oko vas

N1 BiH
27. tra. 2026. 19:59
Jedna od najcjenjenijih divljih biljaka, koja se stoljećima koristi za potporu organizmu u čišćenju i jačanju, jest kopriva. Iako je mnogi smatraju običnim korovom, ona ima niz korisnih svojstava.

Šalica toplog čaja od koprive nije samo napitak – može biti ugodan ritual koji donosi osjećaj svježine i energije te može pomoći kod određenih tegoba.

Zašto piti čaj od koprive?

Čaj od koprive može potaknuti rad bubrega i izlučivanje viška tekućine iz tijela zahvaljujući blagom diuretskom učinku. Time može pomoći kod osjećaja nadutosti i zadržavanja vode.

Zbog tog učinka ponekad se spominje i kao podrška kod mršavljenja, ali važno je naglasiti da sam po sebi nije rješenje za gubitak težine niti „uklanja toksine“ u doslovnom smislu – tijelo već ima vlastite sustave za detoksikaciju (jetru i bubrege).

Bogatstvo hranjivih tvar

Kopriva sadrži vitamine A, skupine B i C te minerale poput željeza, magnezija i kalcija. Također sadrži antioksidanse koji mogu pridonijeti zaštiti stanica.

Zbog sadržaja željeza, čaj od koprive ponekad se preporučuje osobama s blagim nedostatkom željeza, ali ne može zamijeniti medicinsku terapiju.

Kako pripremiti čaj od koprive?

  • Prokuhajte vodu i maknite s vatre
  • Dodajte žličicu suhog lišća koprive u šalicu
  • Ostavite 10–15 minuta
  • Procijedite i pijte po želji (može se dodati med ili limun)

Uobičajeno se pije 2–3 šalice dnevno.

Kada biti oprezan?

Iako je riječ o prirodnom pripravku, čaj od koprive nije za svakoga. Potreban je oprez ili savjet liječnika kod:

  • trudnoće
  • bolesti bubrega ili srca
  • dijabetesa
  • uzimanja lijekova (diuretici, lijekovi za tlak, antikoagulansi)

Pretjerana konzumacija može uzrokovati probavne smetnje.

Zaključno

Čaj od koprive može biti koristan dodatak prehrani i zdravim navikama, ali nije „čudotvorni detoks“. Najbolje ga je koristiti umjereno i kao dio uravnoteženog načina života.

