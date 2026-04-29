AI podatkovni centar
Nijemci odbili investiciju sličnu hrvatskom Pantheonu: Bili su zabrinuti za vizuru grada
Gradsko vijeće njemačkog Groß-Geraua odbilo je izgradnju devet puta manjeg podatkovnog centra od onog koji se planira u Topuskom. Otpor takvim projektima zabilježen je i u drugim manjim njemačkim gradovima
Na prostoru Općine Topusko trebao bi se graditi Pantheon - AI razvojni i podatkovni centar, za koji su pismo namjere u utorak u Dubrovniku potpisali hrvatski poduzetnik Jako Andabak, američki investitor Ryan Rich i direktor Greenvolta Spiros Martinis.
U projekt, navodno vrijedan čak 50 milijardi eura, trebala bi biti uključena i Končar Grupa. Izgradnjom podatkovnog i AI centra od jednog gigavata osiguralo bi se nekoliko tisuća radnih mjesta, a predviđena je i gradnja solarne elektrane od 500 megavata te 240 kilometara dalekovoda uz ostalu popratnu infrastrukturu.
Trenutno se radi na pripremi studije utjecaja na okoliš, a prema najavama, gradnja bi trebala započeti već sljedeće godine te bi centar trebao početi s radom 2029. godine. Investitori su naglasili da su za odabir Topuskog presudili politička klima, mogućnost povezivanja na postojeću elektroenergetsku infrastrukturu, ali i vodni potencijal.
Odbili milijarde
Na sličnom se strateški važnom mjestu, gotovo 1000 kilometara sjeverozapadnije, nalazi njemački gradić Groß-Gerau. Smješten u tehnološki i investicijski potentnoj regiji između Rajne i Majne, nedaleko od Frankfurta, u jednom je trenutku zapeo za oko američkim ulagačima.
Kako u blizini već postoje podatkovni centri, američki investitori htjeli su izgraditi još jedan, snage 174 megavata. Već su osigurali 14 hektara zemljišta za projekt te su ga predstavljali kao 2,5 milijardi eura vrijedno ulaganje koje bi osiguralo prihode od poreza, zaposlenost i dugoročno jačanje same lokacije.
No, kako piše Focus.de, gradsko vijeće Groß-Geraua, reklo je – ne može! Zelena stranka odbila je investiciju zbog veličine objekta i njegova utjecaja na vizuru grada, potrošnju energije i korištenje zemljišta. Protiv su glasali i vijećnici Slobodne demokratske stranke (FDP), što je bilo svojevrsno iznenađenje, prenosi tportal.
Paradoksalno postupanje
Inače, Groß-Gerau, za razliku od većeg dijela regije, nije pretjerano razvijen. Odluka gradskih vlasti tako je u suprotnosti s raspravama o digitalizaciji, konkurentnosti i jačanju investicija na saveznoj razini, a ujedno je izvrstan primjer paradoksalnog postupanja u praksi: od dugotrajnih procesa ishođenja dozvola i poskupljenja energenata pa do birokratskih prepreka.
Uz to, Njemačka prolazi kroz tešku ekonomsku fazu. Pet godina stagnacije gospodarstva uzrokovano je geopolitičkim napetostima, poskupljenjem energije i slabljenjem industrije, mahom zbog nesnalaženja nakon jačanja konkurencije s istoka.
Podatkovni centri, rekli smo, već postoje u Njemačkoj, a onaj u blizini Münchena dijele Nvidia i Deutsche Telekom. No i za njegovu je gradnju trebalo strpljenja jer je trebalo pridobiti ljude, iste one koji svaki dan surfaju internetom, kupuju online ili pregledavaju društvene mreže.
Očito je to nedostajalo potencijalnom investitoru, kao i onome u Maintalu, gdje se planira gradnja podatkovnog centra od 170 megavata. Kako piše Welt, i ondje se formira politički otpor tom projektu.
