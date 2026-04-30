Wall Street Journal: Najbolje mjesto za podatkovni centar? Hrvatska

U tom kontekstu Rich najavljuje projekt „Pantheon“ – podatkovni centar nove generacije snage jednog gigavata, planiran na površini od 125 hektara. Prema njegovim riječima, objekt bi imao oko 800 megavata IT kapaciteta, što je, kako navodi, dovoljno za opskrbu grada veličine Baltimorea. Projekt predviđa iznimno visoku razinu pouzdanosti, uz dostupnost od 99,99999 posto, što je ključno za velike tehnološke sustave koji kontinuirano obrađuju ogromne količine podataka. Početna investicija tvrtke Pantheon Atlas LLC procjenjuje se na 13,5 milijardi dolara, uz mogućnost rasta na više od 50 milijardi dolara, čime bi se radilo o najvećem pojedinačnom privatnom ulaganju u hrvatskoj povijesti.