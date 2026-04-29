Dobra vijest za osobe oboljele od dijabetesa i novi lijekovi na listama

Navedena promjena utvrđena je u indikaciji broj 174 koja je dodijeljena dijagnostičkim traki-cama i lancetama. Ona se ne mijenja u dijelu koja se odnosi na pravo bolesnika koji šećernu bolest liječe inzulinom te oni i dalje mogu ostvariti jednaka prava (svaka tri mjeseca osoba koja se liječi inzulinom ostvaruje pravo na 90 komada ako inzulin prima jedanput dnevno, 180 ko-mada ako inzulin prima 2 puta dnevno, 275 komada ako inzulin prima 3 puta dnevno, a 375 komada ako inzulin prima više od 3 puta dnevno). Prava se ne mijenjaju niti za trudnice koje su na terapiji s inzulinom (može se odobriti 500 komada za 3 mjeseca) niti za djecu do 18. godine života (625 komada u 3 mjeseca).