Dobra vijest za osobe oboljele od dijabetesa i novi lijekovi na listama
Na sjednici Upravnog vijeća HZZO-a donesene su važne novosti za pacijente – oboljelima od dijabetesa omogućeno je više trakica i lanceta, a na liste su uvršteni i novi lijekovi.
Više trakica i lanceta za oboljele od šećerne bolesti
Osigurane osobe HZZO-a oboljele od dijabetesa, a koji svoju bolest liječe tabletama ili drugom ne-inzulinskom terapijom, od sada imaju mogućnost odobravanja većeg broja dijagnostičkih trakica i lanceta. Osluškujući i prateći probleme osiguranih osoba s dijabetesom, HZZO per-manentno uvrštava nova pomagala na liste pomagala u cilju olakšavanja praćenja bolesti i time podizanja kvalitete njihovih života.
Navedena promjena utvrđena je u indikaciji broj 174 koja je dodijeljena dijagnostičkim traki-cama i lancetama. Ona se ne mijenja u dijelu koja se odnosi na pravo bolesnika koji šećernu bolest liječe inzulinom te oni i dalje mogu ostvariti jednaka prava (svaka tri mjeseca osoba koja se liječi inzulinom ostvaruje pravo na 90 komada ako inzulin prima jedanput dnevno, 180 ko-mada ako inzulin prima 2 puta dnevno, 275 komada ako inzulin prima 3 puta dnevno, a 375 komada ako inzulin prima više od 3 puta dnevno). Prava se ne mijenjaju niti za trudnice koje su na terapiji s inzulinom (može se odobriti 500 komada za 3 mjeseca) niti za djecu do 18. godine života (625 komada u 3 mjeseca).
Međutim, izmjenom je omogućeno da se određenoj grupi bolesnika sa šećernom bolesti, a koji svoju bolest liječe tabletama ili drugom ne-inzulinskom terapijom, iznimno može propisati i veći broj trakica i lanceta od do sada mogućih 50 komada za 12 mjeseci. Sada će se toj grupi bolesnika iznimno moći propisati dodatna količina od 50 dijagnostičkih trakica za 6 mjeseci, maksimalno 100 godišnje, ako se radi o bolesniku s dokumentiranom hipoglikemijom zabilje-ženom u posljednja tri mjeseca, zatim kod onih koji imaju uznapredovalu kroničnu bubrežnu bolest te onih koji su na terapiji glukokortikoidima u dozi većoj od 5mg prednizon-ekvivalenta duže od 30 dana. Odobrenje za dodatni broj trakica osiguranoj osobi daje se privremeno uz obveznu ponovnu procjenu medicinske indikacije nakon isteka razdoblja od 6 mjeseci.
U redovnoj proceduri za uvrštavanje na Osnovnu listu pomagala uvrštena su i nova istovrsna pomagala kod šećerne bolesti, pomagala za disanje te pomagala za govor.
Na Dodatnoj listi pomagala uvrštena su pomagala u skupini pomagala za disanje aspiracijski kateteri Ch 8-20 (uz nadoplatu).
Novi lijekovi na listama lijekova
Na Osnovnu listu lijekova HZZO-a stavljena su 3 nova lijeka:
- akoramidis za liječenje kardiomiopatije uzrokovane transtiretinskom amiloidozom (ATTR-CM),
- epcoritamab za liječenje relapsnog ili refraktornog difuznog B-velikostaničnog limfoma i lijek
- ublituksimab za liječenje relapsno-remitentne multiple skleroze.
Dodatno su uz lijekove koji se već nalaze na Osnovnoj listi lijekova stavljene nove indikacije: uz lijek durvalumab: rak endometrija (dMMR – s nedostatkom mehanizma popravka pogrešno sparenih baza), rak pluća malih stanica – ograničeni stadij (LS -SCLC), neoadjuvantna/adju-vantna terapija raka pluća nemalih stanica (NSCLC), rak pluća nemalih stanica (NSCLC), prva linija metastatske bolesti, u kombinaciji s lijekom tremelimumab te uz lijek bimekizumab indi-kacija gnojnog hidradenitisa
U redovnoj proceduri na liste lijekova HZZO-a su stavljene i generičke paralele već postojećih lijekova.
