Komentirao je i spor između Hrvatske i MOL-a te potvrdu američkog suda da Hrvatska MOL-u mora platiti 286 milijuna dolara: "Mi smo naslijedili taj spor i logično je da pokušavate iscrpiti sve pravne lijekove. Želimo s Mađarskom obaviti pripremni sastanak pa sastanke na visokoj razini koji bi trebali označiti novi početak. Situacija Ina-MOL je najveća strateška greška ikada i da se išla privatizirati Ina na taj način. Prodavati nacionalne kompanije u energetskom sektoru su naučene lekcije zauvijek, što se mene tiče to se neće nikada ponoviti. Što se tiče naše ambicije da otkupimo MOL-ove dionice bila je jasno artikulirana, ponuđene cijene tih dionica, oni na to nisu pristali, tražili su nešto na što nitko na mom mjestu ne bi pristao, to nije privatni posao nego državni. Sada želimo novi početak, to će biti jedna od tema i nastojat ćemo staviti čitav niz tema koje postoje između države i Ine i MOL-a i to bi nas trebalo dovesti do rješenja."