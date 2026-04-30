Veliki pad novozaposlenih stranih radnika, Nepalci više nisu najbrojniji

Tijekom prvog kvartala (Q1) stranim je radnicima u Hrvatskoj izdano 47.040 dozvola za boravak i rad. To je oko 6.600 manje nego u istom periodu prošle godine, kad je izdano 53.662 dozvola, prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova (MUP).
Najveći padovi su vidljivi u broju novozaposlenih radnika, među zaposlenima u graditeljstvu te među Nepalcima. S druge strane, raste broj sezonaca i onih koji produljuju boravak, piše Mirovina.hr.
U prva tri mjeseca ove godine je broj novozaposlenih pao za skoro 16.000 u odnosu na prošlu godinu. Tada ih je bilo 34.030 u odnosu na 18.079 do kraja ožujka. U ovom je kvartalu produljeno 4.376 dozvola više nego u istom kvartalu prošle godine, kad je produljeno 17.250 dozvola. Tijekom prvog kvartala ove godine produljeno je njih 21.626.
Sezonaca je u ovom kvartalu više za 4.953. Prošle godine ih je u tom periodu bilo 2.382, a u ovogodišnjem kvartalu je za njih izdano 7.335 dozvola.
Među djelatnostima, strani radnici više nisu najbrojniji u graditeljstvu, već u ugostiteljstvu i turizmu. Ondje ih radi 16.238 dok ih je u graditeljstvu 13.653. Ostale tri djelatnosti za koje je izdano najviše dozvola u Q1 i ove i prošle godine redom su industrija, promet i veze te trgovina.
U djelatnosti industrije je ove godine u prvom kvartalu izdano 6.250 dozvola, što je manje od 7.185 dozvola prošle godine. Za promet i veze izdano je 3.386 dozvola, također manje u odnosu na 4.416 u 2025. godini. Za rad u trgovini izdano je 2.883 dozvole, blagi porast u odnosu na 2.779 izdanih prošle godine.
Nepalcima je prošle godine izdano 12.078 dozvola. Ove godine pali su na treće mjesto sa samo 7.315 izdanih dozvola. To je čak 4.763 manje u odnosu na prošlu godinu. Tijekom prvog kvartala ove godine najviše je dozvola izdano Filipincima, njih 8.684, piše Mirovina.hr. .
Drugo mjesto sigurno drže strani radnici iz susjedne Bosne i Hercegovine s 8.396 dozvola. Među deset najzastupljenijih država su se u Q1 nalazili još Srbija, Sjeverna Makedonija, Indija, Uzbekistan, Kosovo, Egipat i Turska. U usporedbi s prošlom godinom, to znači da je Turska zamijenila Bangladeš.
