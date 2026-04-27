važna uloga u tijelu

Namirnice bogate bakrom: Zašto je ovaj mineral dobar za tijelo i koja hrana ga ima najviše?

27. tra. 2026. 22:44
legumes, salmon pieces and kiwi on a black cement floor background.
Bakar ima važnu ulogu u ljudskom tijelu. On je dio enzima koji sudjeluju u raznim reakcijama u tijelu. On gradi crvene krvne stanice, vezivna tkiva i melanin. Najviše ga ima u kostima, mišićima, jetri, bubrezima i mozgu. Kako bi se unosilo dovoljno bakra, važno je konzumirati namirnice bogate bakrom.

Da tijelo funkcionira kako treba, potrebno je paziti da se unosi dovoljno minerala, vitamina i hranjivih tvari. Bakar je jedan od njih jer ima važnu ulogu za mnoge funkcije u tijelu.

Namirnice bogate bakrom su jetra, riba, kakao prah, grahorice, pojedine sjemenke i slične.

Zašto je bakar dobar za tijelo?

Bakar je esencijalni mineral koji se u tijelu nalazi u tragovima. On pomaže raznim enzimima koji proizvode energiju za tijelo, razgrađuju i apsorbiraju željezo i grade crvene krvne stanice, kolagen, vezivno tkivo i neurotransmitere u mozgu. Uz to, pomaže kod razvoja fetusa.

Bakar također podržava normalan razvoj mozga i imunološku funkciju. Apsorbira se u tankom crijevu i nalazi se uglavnom u kostima i mišićnom tkivu.

U slučaju da u tijelu ima previše bakra ili da ga nedostaje, može doći do poremećaja u radu pojedinih procesa.

Do abnormalnih razina bakra može doći kod genetskih modifikacija, kod starenja, raka, upala ili neurodegeneracija.

Ovo su namirnice bogate bakrom

Bakar se može dobiti iz hrane, a najviše ga ima u hrani bogatoj proteinima.

Bakar se tako nalazi u:

Kako prepoznati nedostatak bakra u tijelu?

Baš kao i nedostatak drugih minerala u tijelu i nedostatak bakra može izazvati probleme. Ipak, do nedostatka bakra rijetko dolazi kod zdravih osoba.

S ovim češće problema imaju oni koji imaju Crohnovu bolest ili celijakiju. Do nedovoljne apsorpcije bakra može dovesti uzimanje prevelikih količina cinka.

Ako i dođe do deficita bakra, on se može prepoznati po pojavi anemije, visokom kolesterolu, osteoporozi, pojačanim infekcijama i gubljenja pigmenta kože.

Nedostatak bakra se može otkriti iz krvnih nalaza, a nadoknađuje se uzimanjem suplemenata. S druge strane, predoziranje bakrom je rijetko jer tijelo samo izbacuje višak, ali ako do njega dođe pojavit će se bol u trbuhu i probavne smetnje.

Zaključak

Bakar je važan mineral za tijelo jer sudjeluje u raznim funkcijama. Brojne su namirnice bogate bakrom, a samo neke od njih su: tofu, krumpir, losos i bademi. Nedostatak bakra može dovesti do anemije, dok se u rijetkim slučajevima može njime predozirati.

PROČITAJTE VIŠE

