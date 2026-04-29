INICIJATIVA TRIJU MORA
Anušić za N1 otkrio što se dogovara u Dubrovniku: Započinje se s projektom koji prelazi sferu svemira
Ministar obrane Ivan Anušić nalazi se u Dubrovniku na summitu Inicijative triju mora (3SI), gdje je mnogo govora bilo i o obrani.
Oglas
Naime, zemlje s Jadrana, Baltika i Crnog mora dijele ne samo gospodarske veze, nego i mnoge druge, o čemu je našem Hrvoju Krešiću ministar Anušić ponudio više detalja.
"Prije desetak godina, kad je na inicijativu poljskog predsjednika i hrvatske predsjednice to započelo, više je sve skupa bilo gospodarskog karaktera. A danas se to polako može širiti na obrambene inicijative i suradnju. Kad pogledate zemljopis i gdje se naše zemlje nalaze, vidite da postajemo istočno krilo zaštite NATO saveza i generalno Europe", istaknuo je pa nastavio:
"Puno je sastanaka i panela održano na temu sigurnosti jer je to potreba. Ovaj format se pokazuje odličan jer imamo puno stvari koje možemo zajedno realizirati. Na kraju krajeva, inicijativa se može politički postaviti kao ozbiljna."
"Na takav način moramo i trebamo raditi"
Ne bježi od činjenice da su zemlje sudionice summita vrlo slične u povijesnom, kulturološkom, političkom... smilu.
"Kad govorimo o tome, sličnostima našeg mentaliteta i povijesti, naravno da je lakše međusobno se razumjeti, ali i strategiju naše budućnosti. Razgovori su puno iskreniji i otvoreniji jer dijelimo zajedničke interese."
Na kraju je otkrio da su ciljevi usmjeriti novac iz europskih fondova u konkretne projekte, "koje bi Europska unija trebala prepoznati".
"Započinje se s jednim velikim projektom koji prelazi sferu svemira. Ako će to pratiti Europska komisija kroz fondove, to će biti konkretnije i brzo će uroditi plodom. To je odlično i dobro, na takav način moramo i trebamo raditi, razvijati vojnu industriju pa zaposliti naše ljude, biti neovisniji i sami proizvoditi što nam treba", zaključio je ministar Ivan Anušić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas