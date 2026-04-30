Grmoja o izboru ustavnih sudaca: Plenković i HDZ su napravili stratešku pogrešku

Saborski zastupnik i predsjednik Odbora za pravosuđe Mostov Nikola Grmoja bio je gost Novog dana kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o izboru sudaca Ustavnog suda i predsjednika Vrhovnog suda.
Nikola Grmoja smatra kako je dobro da građani vide da Ustavni sud nije stručno nego političko tijelo: "U Ustavni sud se ulazi voljom politike i što prije to shvatimo bit će lakše i neće biti preglumljenih situacija gdje premijer Plenković poručuje da hoće neovisne stručnjake u Ustavnom sudu. Lijeva oporba priča o stručnosti, ali sasvim je jasno da u ovoj priči nema nevinih, i jedni i drugi žele kontrolu nad Ustavnim sudom. HDZ želi dobiti dva ustavna suca kako bi dobio većinu, oporbi odgovara ova situacija. Plenković i HDZ su napravili stratešku pogrešku - javno su vezali dva izbora, sedam puta su rušili kvorum ili skidali točku s dnevnog reda i onda više ne možete prodavati priču da je problem u nekom drugom."
"Plenković je shvatio da to više ne prolazi i onda su što prije dali pozitivno mišljenje o svim kandidatima za predsjednika Vrhovnog suda. Zašto ne samo o Milanovićevoj kandidatkinji? Kako ih ja ne bih prozivao da su glasali za kompromitiranu kandidatkinju. Željeli su da se što prije dogodi to glasanje o ustavnim sucima i predsjedniku Vrhovnog suda. Imat ćemo glasanje i HDZ će glasati za Milanovićevu kandidatkinju, a lijeva oporba neće glasati za ustavne suce i onda će Plenković pokušati ovaj narativ koji su gurali od početka usmjeriti u smjeru da je problem u lijevoj oporbi."
Ističe da odluke Ustavnog suda ovise o tome tko ima većinu u Ustavnom sudu:
"Ustavni sud uvijek donosi političke odluke. Nije Hrvatska po tome specifična, to je svugdje tako, samo što se mi pravimo da je to neovisno."
Grmoja smatra da postoje modeli unaprjeđenja Ustavnog suda i da ti ljudi trebaju biti što manje ovisni o politici i imati sustav vrijednosti.
