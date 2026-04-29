trik koji pomaže
Zašto biste oko rajčica trebali staviti karton?
Svibanj je vrijeme za sadnju rajčica, paprika, patlidžana i ostalih kultura na otvorene gredice u vrtu. Mali trik može pomoći u stvaranju boljih uvjeta za njihov rast.
U svibnju u vrtu možemo popuniti preostale gredice posljednjim povrtnim kulturama, najčešće – rajčicom, paprikom, krastavcima, tikvicama i patlidžanima.
Ove biljke prilično su osjetljive na hladnoću, pa je važno ne žuriti sa sadnjom ili sjetvom. Sve vole toplo tlo, zato ih sadimo tek kada dnevne temperature dugoročno prelaze 20 stupnjeva Celzija.
Još je važnije da ih ne sadimo dok noćne temperature ne prelaze 10 stupnjeva Celzija.
Oko rajčice stavite karton
Kod uzgoja rajčice može pomoći jednostavan trik u kojem glavnu ulogu ima običan karton.
Korijen rajčice nalazi se plitko ispod površine tla, pa postoji velika vjerojatnost da ćete ga oštetiti prilikom plijevljenja, osobito ako često okopavate oko biljaka.
Zato se preporučuje da tlo oko biljke prekrijete većim komadima neobojenog, običnog smeđeg kartona.
Karton sprječava rast korova i zadržava vlagu u tlu.
Možete postupiti i ovako: najprije položite karton na tlo i izrežite otvor na mjestu gdje želite posaditi rajčicu.
Promjer otvora ovisi o veličini sadnice; oko 10 cm dovoljno je da otvor prođe preko korijenske bale većine sadnica rajčice.
Karton učvrstite kamenjem, ciglama ili čvrstim klinovima za vrtnu foliju, a biljku zalijevajte kroz otvor pri dnu.
Trik s kartonom djeluje i kod paprike i patlidžana
Ova metoda djeluje i kod paprike i patlidžana, ali je za njih bolje napraviti nešto veći otvor jer imaju razvijeniji i dublji korijenov sustav od rajčice.
Treba biti oprezan u vlažnijim uvjetima jer karton može zadržavati previše vlage, što kod paprike može povećati rizik od razvoja bolesti.
PROČITAJTE VIŠE
